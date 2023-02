Muere Richard Belzer, humorista y actor de "La ley y el orden"

Richard Belzer, comediante y actor, popular por su interpretación del detective John Munch en la serie policiaca "La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales", murió este domingo en su casa en Francia, a los 78 años.

Belzer "falleció en paz", dijo a los medios Eric Gardner, su representante, aunque no esclareció la causas del deceso del artista originario de Connecticut. Sin embargo, el guionista Bill Scheft, viejo amigo del actor, confirmó a la prensa que Belzer tenía "muchos problemas de salud" y fue diagnosticado de cáncer testicular en 1983.

Belzer interpretó el papel de Munch en la serie de la NBC "Homicidios: Life on the Street" 1993, y más tarde retomó el personaje en "La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales".

Entre 1999 y 2013 apareció en casi 330 episodios de esa serie e hizo dos cameos adicionales en 2014 y 2016.

El detective Munch tenía una mentalidad conspirativa, como el propio actor, era de origen judío y se distinguía por su sentido del humor seco. Este personaje del investigador se convirtió con el tiempo en uno de los policías más célebres de la historia de las series policiacas.

"Yo nunca sería detective, pero, si lo fuera, sería así", afirmó Belzer en una entrevista reciente, según CNN. "El personaje se parece mucho a cómo sería yo. Escriben toda mi paranoia y mi disidencia antisistema y mis teorías de la conspiración, así que ha sido muy divertido para mí. En realidad, ha sido un sueño".

En más de 10 series de televisión el actor interpretó a un personaje detective, entre ellas The Wire y Expedientes X.

Participó en decenas de películas, entre ellas, Scarface, el famoso filme de Brian DePalma protagonizado por Al Pacino y en el drama musical Fama.

Le sobrevive su esposa, Harlee McBride, con quien se casó en 1985. La pareja no comparte hijos biológicos, pero McBride tiene dos de un matrimonio anterior, Jessica y Shannon Benton.

Belzer también fue un autor con un interés autoproclamado en las teorías de la conspiración.

En 2016 publicó un libro titulado Hit List: Una investigación en profundidad sobre las misteriosas muertes de testigos del asesinato de JFK, y también tiene en su haber otros libros, como UFOS, JFK y Elvis: Conspiracies You Don't Have to be Crazy to Believe y Dead Wrong: Straight Facts on the Country's Most Controversial Cover-Ups.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.