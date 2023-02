Gianluca Vacchi, devastado por la muerte de su madre: "Te amé con locura y siempre te amaré infinitamente"

Gianluca Vacchi está atravesando uno de los peores momentos de su vida por la muerte de su madre. Fue el propio empresario el que comunicó a través de sus redes sociales la triste noticia de que su querida madre falleció días atrás. Una pérdida por la que se encuentra totalmente devastado, según expresó en la carta de despedida que le dedicó en Instagram.

"El dolor por esta pérdida supera definitivamente la conciencia de la naturalidad de los acontecimientos y el ciclo de la vida", expresó el DJ e influencer italiano de 55 años, cuyo dolor solo se mitiga por "la conciencia de que ahora está en paz" y reunida con su esposo, el padre de Gianluca.

"Mamá, querida mamá, qué gran lección nos has dado todos estos años. Luchaste como una leona: resistente, tenaz y resistente, siempre has ganado y nunca nos dejas faltar una sonrisa. Has demostrado que eres infinitamente mayor que la tremenda adversidad que te ha golpeado", continuó diciendo Gianluca Vacchi, quien recordó que de pequeño siempre le decía a su madre que se casaría con ella. "Sí, te amé con locura y siempre te amaré infinitamente".

"Hoy, con orgullo, me siento orgulloso de haberte entregado a ti y a Sharon a vuestra amada Blu Jerusalema: Rezo para que ella pueda tomar vuestra fuerza y vuestra inmensa dimensión como mujer", agregó haciendo referencia a su hija con Sharon Fonseca, que nació en octubre de 2020. "Mamá, cada día estarás con nosotros más que antes y cuando mi hija, viendo una pintura tuya o un cuadro tuyo, dirá "abuela" se abrirá un estallido de felicidad en mi corazón: miraré al cielo y te sonreiré", agregó en la conmovedora misiva.

La modelo venezolana Sharon Fonseca también se despidió de su suegra en un emotivo mensaje que le dedicó en Instagram, en el que confiesa la bendición que tuvo de conocer a la "mujer más valiente, fuerte y más resistente".

"Siempre te enfrentaste a cada obstáculo con la sonrisa, gracia y mirada angelical que solo tú tenías. Gracias por enseñarme que la fuerza viene de dentro y que las mujeres pueden ser fuertes como las rocas y suaves como las nubes. Espero que Blu no solo lo tenga en tu sangre, sino que siempre recuerde la heroína que fuiste. Como te prometí, siempre te recordaremos y cuidaré de tus dos amores", escribió la joven, antes de añadir en castellano: "Estarás en mi corazón por siempre y para siempre. Te quiero tanto, tanto Mari".

