Roban en casa de Limay Blanco en La Habana

El humorista cubano Limay Blanco, quien se encuentra de gira por diferentes provincias del país, denunció que le robaron una puerca preñada este lunes del patio de su casa en La Habana.

El artista, que ahora está en la provincia de Holguín, dijo que no sabe qué más se pueden haber llevado de su propiedad, pero aclaró que no abandonará la gira tras el desagradable incidente.

"Yo sé que tú estabas esperando este video porque tú seguro me sigues en las redes, sabes que estoy de gira, sabes que yo no estaba en mi casa, y estabas esperando este video. Este video te lo quiero dedicar a ti”, dijo Limay dirigiéndose directamente al ladrón durante una transmisión en directo a través de Facebook.

El humorista dijo ser consciente de que “hay mucha necesidad” en el país y que quizás quien se llevó la puerca la utilizará de algún modo para alimentar a sus hijos, pero subrayó que esa no es la manera.

“Si te metiste en mi casa me conoces, sabes cómo yo soy con todo el barrio, con todo el mundo. No sé si me merecía eso”, añadió Limay, quien indicó que quizás el ladrón podría haber optado por llegar a su casa y pedirle lo que necesitara.

Como ferviente cristiano que es, Limay Blanco reiteró varias veces en su transmisión que deja toda su ira en manos de Dios y que lo que le pase a la persona que le robó a partir de este momento vendrá “de la mano de Dios”.

“Mi hermano, que Dios tenga misericordia de ti, voy a descansar en Dios, soy cristiano. Desde que yo acepté a Cristo nunca me ha dejado avergonzado", subrayó.

El humorista, cuya labor humanitaria en los últimos años ha despertado admiración en miles de cubanos, aseguró que no va a parar su gira artística, cuyo dinero es para comprar el terreno anexo a su casa y hacer una iglesia, un almacén para medicamentos y continuar dándole forma a su proyecto "Cristo cambia vidas”.

En el apartado comentarios a su publicación, Limay comentó que recibió ofrecimientos de personas para ayudarlo tras la pérdida del animal, pero tras agradecer los gestos, precisó que no necesita eso.

"Es increíble que ahora me llama una señora para que si yo quiero puedo criar un puerco en su cochiquera, que tiene seguridad, y me llama un señor que tiene una cochiquera para donarme una puerca pararidora, pero ese no es el tema y lo agradezco de corazón a las personas que quieren ayudar", escribió el humorista, quien acotó que no quiere que nadie le coja lástima.

En el apartado comentarios a la publicación, cientos de internautas lamentaron que Limay Blanco -popularmente conocido como Muñi Muñi- haya sido víctima de un robo, en especial por tratarse de alguien que hace muchísimo por ayudar a otras personas.