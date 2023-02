Madre cubana salva la vida de su hija gracias a segunda opinión médica 

Karen Chavelis Camacho Pérez junto a su hija Foto © Facebook/Karen Chavelis Camacho Pérez

Una madre cubana salvó la vida de su hija gracias a una segunda opinión médica en el hospital Juan Manuel Márquez de La Habana, según historia trascendida en redes sociales.

Karen Chavelis Camacho Pérez contó este martes en el grupo de Facebook “Ropas de niños y niñas” que en la madrugada de este lunes su hija se despertó pidiendo agua, pero al poco tiempo comenzó a vomitar hasta “la bilis y el agua que le había dado”.

De inmediato Karen Chavelis sale corriendo para el policlínico más cercano y tras inyectarle un gravinol para los vómitos le recomiendan que la lleve para el hospital.

Captura Facebook/ “Ropas de niños y niñas”

“Salgo para el Aballí [Hospital Materno Infantil Dr. Ángel Arturo Aballí, en La Güinera] y la doctora me dice que es algo viral. Me la manda para la casa con un tratamiento que no llevaba, pero yo no me conformo con lo que me dice. Nosotras las madres conocemos a nuestros hijos. A las dos horas le introduzco un poquito de agua y vuelve a vomitar y decidí correr hacia otro hospital, que la verdad no tengo queja”, añadió la madre de la pequeña.

Según Camacho Pérez, llegó al hospital Juan Manuel Márquez, conocido como el pediátrico de Marianao, donde tuvo “muy buenas atenciones al momento”.

“La doctora cuando le expliqué todo lo que había pasado, nada más que vio a mi hija, me dijo que estaba deshidratada. Le ponen un suero y llaman a los demás médicos que estaban de guardia para que vieran a mi niña y le mandan hacer unos análisis, que en el Aballí dijeron que no había que hacer análisis”, relató, también.

El final de este deambular por hospitales fue que su pequeña niña “estaba haciendo una hipoglicemia”.

“Tenía el azúcar en dos. Uno de los doctores me dijo que si no hubiese llevado a mi hija a tiempo se hubiese muerto”, aseguró esta madre cubana, que sugiere que nunca se conformen con una sola valoración médica.

Asimismo, prometió que demandará al hospital Aballí, “por no tratar bien a los pacientes, porque esa doctora que estaba de guardia no está especializada para atender un pediátrico. Le hubiese pasado algo a mi hija y se limpian las manos”.

Además, dijo, que ese hospital de La Güinera, en el municipio Arroyo Naranjo, en La Habana “no sirve”. Apuntó que el día que llevó a su hija “solo había un médico, no había más”.

Por último, agradeció a “los doctores del Juan Manuel Márquez, que la verdad son muy buenos en lo que hacen, y no solo valora uno, si no que entre todos se ayudan”, y sugirió que “no lleven a sus hijos al Aballí. Ya mi hija está bien. Gracias a todo el que me ha ayudado y a todos los que se han preocupado”.