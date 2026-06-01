"Mamá prefiero tenerte aquí": Madre entre lágrimas por no poder estar en el cumpleaños de su hijo en Cuba

Una madre cubana residente en Estados Unidos rompió en llanto este domingo al no poder comunicarse con su hijo de 11 años en Cuba para felicitarlo en su cumpleaños, porque los apagones dejaron la isla sin electricidad ni conexión a internet. La mujer, identificada en TikTok como @yuly1989_, publicó un video de más de tres minutos en el que narra entre sollozos la impotencia de vivir separada de su único hijo.

La madre dejó al niño en Cuba cuando tenía siete años y hoy, en el día en que cumple 11, no ha podido ni llamarlo ni enviarle un mensaje de felicitación.

«No resuelvo nada con cagarme en la madre de Díaz-Canel porque no lo puedo llamar. No lo puedo mandar un mensaje de felicitación, no puedo decirle mucho que lo extraño. No puedo hacer nada porque en ese salado país no hay corriente, no hay conexión», dijo la mujer visiblemente afectada.

El momento más desgarrador del video llega cuando recuerda las palabras de su hijo: «Mamá, mañana es mi cumpleaños y yo, entre ser pobre o ser rico, prefiero ser pobre. Pero quiero tenerte aquí».

La mujer confiesa que piensa en regresar a Cuba, pero se detiene al preguntarse qué podría ofrecerle al niño en la isla. «Me dan ganas de correr y irme también de aquí. Pero no lo puedo hacer porque ya estando allá, ¿en qué le puedo brindar?», reflexiona.

La incomunicación que describe no es un caso aislado. Cuba registró en mayo déficits eléctricos históricos: el 14 de mayo se alcanzó un déficit récord de 2.174 MW, con cortes que afectaron al 70% del país; el 25 de mayo el déficit superó los 2.100 MW y La Habana sufrió apagones de 23 horas; y el 28 de mayo la afectación máxima llegó a 1.957 MW con interrupciones sostenidas de 24 horas.

Sin electricidad, las redes móviles se degradan y el acceso a internet se vuelve prácticamente imposible, dejando a los cubanos de la isla incomunicados con sus familiares en el exterior durante días. El propio régimen admitió en diciembre de 2025 que los apagones continuarían en 2026.

El testimonio de esta madre refleja el dolor de millones de familias cubanas divididas por la emigración. Entre 2020 y 2024, más de 1,4 millones de cubanos abandonaron la isla, y se estima que el 38% de las familias cubanas tiene al menos un miembro viviendo en el exterior.

No es la primera vez que este tipo de testimonios conmueve a la comunidad cubana en las redes. En septiembre de 2024, otra madre cubana en Estados Unidos rompió en llanto porque su hijo cumplía 10 años y ella no podía estar presente.

«Muchos dirán, ay, qué tonta, qué ridícula. Pero yo sé que muchas madres se identifican conmigo porque un día de cumpleaños del tesoro más grande que tengan de su vida, que no puedan llamarlo, no puedan felicitarlo. Es duro, es duro», dijo la mujer antes de cerrar el video con una frase que resume el drama de toda una generación: «Qué triste lo que tenemos que pasar, mi gente de Cuba, ¡qué triste!».