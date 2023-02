Un hombre de Florida fue declarado muerto pero estaba vivo

Un norteamericano de 66 años que sufrió un paro cardíaco fue declarado muerto por dos paramédicos de la localidad de Clearwater, en el condado de Pinellas, Florida, aunque en realidad no lo estaba, según confirmó un rato después un agente policial local que acudió al domicilio.

"Su pecho subía y bajaba y hacía ruidos, por lo que sus pulmones estaban funcionando", dijo Phebe, la hija del anciano, en declaraciones a la prensa local.

La mujer precisó que antes de la llegada de los paramédicos ella y una amiga suya habían hecho a su padre, Thomas Maxwell, procedimientos de reanimación cardiopulmonar (RCP) cuando lo encontraron tirado en el suelo de su habitación.

Según el testimonio de Phebe, tras llegar a la vivienda los dos paramédicos revisaron la muñeca de su padre en busca de pulso y le dijeron con mucha rapidez que estaba muerto.

"Dije: 'No, no lo está. No está muerto. Está haciendo ruidos'. Él parmédico: 'Bueno, señora, ese es el cuerpo vaciándose de gases'”, relata la mujer quien asegura que fueron momentos muy difíciles porque ellos decían que sí estaba muerto y ella insistía en que no.

Fue un agente de la Oficina del Alguacil del Condado de Pinellas, quien llegó a la vivienda para investigar el deceso, quien descubrió que el hombre todavía respiraba y llamó a los bomberos de la vecina ciudad de Largo, quienes de inmediato lo trasladaron a un hospital local.

Los equipos de Bomberos de Largo llegaron 28 minutos después de la primera llamada al 911, un tiempo que la familia del anciano piensa que se perdió innecesariamente ante el primer diagnóstico errado.

"Si ese oficial no hubiera escuchado ese aliento, mi padre muy bien podría haberse despertado en la morgue o haber tenido una muerte lenta y dolorosa que podría haberse evitado", se quejó Phebe Maxwell.

Thomas Maxwell pasó casi una semana en la unidad de cuidados intensivos. Sufrió el paro cardíaco el miércoles 15 de febrero y no regresó a su hogar hasta este martes 21.

"Pensé que se suponía que debían hacer todo lo posible para traerte de vuelta, no solo, 'Oh, bueno. Le arrojaremos una sábana'", dijo Thomas Maxwell, quien considera que ha tenido una segunda oportunidad para seguir adelante.

"¿Cuánto vale una vida, nada? ¿Qué harían si fuera su madre o algo así? Creo que se supone que debes preocuparte por las personas y quieres hacer cualquier cosa para salvarles la vida", añadió.

Los dos paramédicos de Clearwater Fire and Rescue involucrados en el acto negligente están de licencia administrativa y han sido suspendidos por el director médico de EMS del condado de Pinellas, lo que significa que no pueden brindar atención al paciente.

"Tras la notificación de este incidente, retiramos de inmediato a ambos bomberos de sus funciones normales y de sus capacidades para brindar atención al paciente", dijo el jefe de bomberos de Clearwater, Scott Ehlers, en un comunicado en el que pidió disculpas por lo sucedido.

"Contamos con políticas y procedimientos estrictos que no se cumplieron, según nuestra revisión preliminar. Estos dos no cumplieron con el estándar de atención que nuestros ciudadanos esperan y merecen", agregó Ehlers, quien indicó que su oficina y la de las autoridades sanitarias del condado se hallan investigando el suceso.

"Nuestros socorristas sirven con orgullo a nuestra comunidad todos los días, y se espera que ayuden a las personas cuando más lo necesitan", dijo por su parte la administradora interina de la ciudad de Clearwater, Jennifer Poirrier, en otro comunicado.

"Cuando esto no ocurre al nivel que esperamos, nos corresponde a nosotros determinar exactamente qué sucedió, por qué sucedió y luego asegurarnos de que nunca vuelva a suceder", añadió.

Phebe Maxwell dijo que habló este martes con el oficial que advirtió que su padre sí estaba vivo y le agradeció por salvarle la vida.