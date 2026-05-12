Trump bromea sobre la evacuación de Vance tras el intento de atentado en la Cena de Corresponsales

El presidente Donald Trump se refirió con humor este martes a la actuación del Servicio Secreto durante el intento de atentado ocurrido en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, y describió con sorna el momento en que los agentes sacaron al vicepresidente JD Vance de su silla en cuestión de segundos.

Trump hizo los comentarios durante la Cena del Rose Garden Club, un evento celebrado en la Casa Blanca en honor a la Semana Nacional de la Policía, donde agradeció públicamente al director del Servicio Secreto, Sean Curran, por la respuesta de sus agentes aquella noche.

«Pensé que hiciste un gran trabajo hace dos semanas. ¿Sabes por qué? Porque estoy aquí», dijo Trump dirigiéndose a Curran. «Consideramos que estar aquí es un éxito», bromeó el presidente en un momento de su discurso compartido por CBS News.

El mandatario recordó el instante en que los agentes evacuaron a Vance y lo describió como «la vista de la semana»: «Vi cómo tomaban a JD por los hombros y lo levantaban como si fuera un niño pequeño. Dije: ¿por qué no me levantaron a mí tan rápido? A JD lo arrancaron literalmente de la silla».

Trump cerró el comentario dirigiéndose directamente al vicepresidente: «Pero hicieron el trabajo, JD, ¿verdad? Creo que sí».

El incidente al que Trump hacía referencia ocurrió alrededor de las 8:36 p.m. del 25 de abril en el hotel Washington Hilton de Washington D.C., sede de la 105ª Cena Anual de Corresponsales de la Casa Blanca, que congregó a unas 2,600 personas.

Cole Tomas Allen, de 31 años, residente de Torrance, California, y profesor de profesión, irrumpió corriendo en el puesto de control de seguridad portando una escopeta calibre 12, una pistola semiautomática .38 y varios cuchillos.

Allen disparó entre cinco y ocho veces antes de ser neutralizado por agentes del Servicio Secreto en el lobby del hotel, sin llegar al salón principal donde se encontraban los asistentes.

Un agente del Servicio Secreto resultó herido por un proyectil que fue detenido por su chaleco antibalas; no hubo víctimas civiles ni fallecidos.

Trump, Melania Trump, Vance, el presidente de la Cámara Mike Johnson y varios miembros del gabinete —entre ellos Marco Rubio, Pete Hegseth, Tulsi Gabbard y Kash Patel— fueron evacuados ilesos. Fue la primera vez que Trump asistía a la Cena de Corresponsales como presidente en funciones durante su segundo mandato.

Tras el ataque, Trump publicó en Truth Social: «El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía».

Allen fue acusado de cuatro cargos federales, incluido intento de asesinato del presidente. Este mismo martes, el mismo día en que Trump bromeó sobre el episodio, Allen se declaró no culpable ante el juez federal Trevor McFadden. La próxima audiencia de estatus en el caso está programada para el 29 de junio de 2026.