Embarazada presa por asesinato en Miami pide ser liberada porque el feto está "encarcelado ilegalmente"

Una embarazada de ocho meses que está presa por asesinato en Miami pidió salir de la cárcel porque, según ella, el feto está "encarcelado ilegalmente".

Natalia Harrell, de 24 años, quien está acusada de asesinato en segundo grado, alega que su feto no ha sido acusado de ningún delito y debe ser liberado.

Su abogado, William Norris, argumenta que el encarcelamiento del feto es una violación de sus derechos, garantizados por las constituciones de Estados Unidos y Florida.

"Un niño por nacer es una persona. Una persona tiene derechos constitucionales y uno de ellos es el derecho a no ser privado de la libertad sin el debido proceso legal", dijo Norris a NBC Miami.

"Estoy haciendo valer el derecho de alguien que es una persona que no ha sido considerada en la decisión de encarcelar a su madre", agregó.

La petición de emergencia se presentó la semana pasada en nombre de "Niño no nacido".

El documento señala que el niño no nacido no ha sido acusado de ningún delito por parte del Estado, que lo ha colocado en un entorno peligroso, muy cerca de delincuentes criminales violentos.

"Estoy afirmando el derecho de alguien que no ha sido considerado en la decisión de encarcelar a su madre", dijo Harris.

La petición acusa al Departamento Correccional y de Rehabilitación de Miami-Dade de no brindar atención prenatal adecuada a Natalia Harrell y su cliente, su feto de ocho meses.

Según el texto, el penal no le dio suficientes vitaminas y alimentos nutritivos, no la ha llevado a sus citas con el ginecólogo desde octubre, y dejarla en una camioneta de 100 grados sin aire acondicionado.

El departamento desmintió las acusaciones y dijo en un comunicado que se asocia con el Sistema de Salud de Jackson para brindar atención médica a los reclusos bajo su custodia.

La fiscal general de Florida, Ashley Moody, abogó por la desestimación de la petición y señaló que no hay pruebas de que la embarazada haya sido maltratada.

Por su parte, el abogado Harris reveló que presentó la petición después de que el padre del bebé le comunicara estas cuestiones.

"Me preocupa la salud y el bienestar de mi bebé. No quiero que nazca prematuramente o con bajo peso al nacer. Las condiciones son terribles y siento que no está recibiendo la atención prenatal que debería", afirmó Michael O'Brien, padre del niño.

Natalia fue arrestada en julio pasado después de matar de un disparo a otra mujer en Miami. En aquel entonces tenía seis semanas de gestación.

El hecho ocurrió mientras viajaban en un Uber junto a otras cuatro personas, más el conductor.

La policía dijo que comenzaron en una discusión, y la acusada sacó un arma y le disparó a la otra. La víctima murió después en el Jackson Ryder Trauma Center por una herida de bala en el torso y el brazo izquierdo.

Harrell alega que disparó porque la otra mujer se abalanzó sobre ella y ella temió por la seguridad de su bebé.

Se declaró inocente y su caso será llevado a juicio en abril.

El concepto de que un niño que aún no ha nacido está protegido por la Constitución empezó a cobrar fuerza luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el derecho nacional al aborto, conocido como Roe vs Wade, en junio pasado.