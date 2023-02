Inflación en Cuba: Litro de aceite alcanza los 1,500 pesos en mercado informal

El precio del litro de aceite en el mercado informal en Cuba sigue subiendo como la espuma, tras cotizarse en las últimas jornadas a más de 1,500 pesos, según reportes de medios oficiales.

“En el mercado informal cada litro de aceite de uso doméstico se oferta a 1,500 pesos y hasta más, también la manteca de cerdo ha subido considerablemente su precio por lo que los espirituanos tienen pocas posibilidades de satisfacer sus necesidades con este alimento, y en el mercado por MLC el aceite de Oliva está en el orden de los 13 dólares el litro, mientras muchos se preguntan cuándo llegará a las unidades del comercio el producto correspondiente al mes de febrero”, apunta la periodista Xiomara Alsina en el canal de YouTube de Escambray, periódico provincial de Sancti Spiritus.

También en su comentario cita al director de la Empresa Mayorista de Alimentos y otros Bienes de Consumo en Sancti Spíritus, Iván Padilla Ramos, quien aseguró que en los próximos días deben distribuirse en esa provincia 24 toneladas de aceite, correspondientes al mes de enero, en 82 bodegas de tres municipios que están pendientes.

Asimismo, el directivo le comentó que “hasta el momento no se sabe cuándo arribarán a la provincia las cerca de 114 toneladas correspondientes a la canasta familiar normada del mes de febrero, situación que afecta por igual a todo el país”.

Además, le dijo, que el único aceite que ha entrado a la empresa Mayorista de Alimentos es el que se entrega para garantizar los servicios básicos, entre los que se incluyen el pan de la canasta básica y el destinado al sector de la Salud en el territorio.

Usuarios de la web de Escambray le preguntaron a la reportera de “¿dónde sale todo el aceite y tantos productos que se revenden por las calles?”.

“Invito a los que dirigen el comercio a entrar a Facebook y ver las ofertas de aceite a precios exuberantes. Les pregunto ¿DE DÓNDE SALE ESE ACEITE?”, apunta la usuaria que se identifica como Nancy.

Otra internauta apunta que “está serio el problema con el aceite. No llega el de la canasta y se permite vender a placer el que se contrabandea impunemente. Cada día la asfixia económica es mayor, la mal nutrición nos va a pasar factura”.

“Con el mayor respeto. Lo que todos saben, el comercio online donde siempre son los mismos que compran y luego aparece el aceite en Revolico o en portales, es ‘descubrir el agua fría’. Claro, no todos son los afortunados que pueden comprar en MLC a más de 12 [MLC] el litro”, sostiene la opinión de otra usuaria.

El usuario que se identifica como Rey apunta que el problema “no es el aceite normado”, porque “sabemos que ese no resuelve el problema, ya que nunca ha alcanzado”. “Lo que no entiendo es cómo es posible que el aceite esté perdido de la red minorista de comercio por más de cinco años. Antes ibas a las tiendas en CUC y ahí estaban los pomos de aceite a 2 CUC. Ya hace más de cinco años que no se ve aceite en los estantes de tiendas cubanas, incluso ni en las de MLC. Y me preguntó: ¿porque hay puré de tomate, aceitunas, frijol enlatado etc, etc, etc, todo importado y no importan aceite para comercializar en la misma red MLC. Fíjese, que no es que el país subsidie nada, sino que lo venda. Cómo cualquier otro producto importado. Al parecer hay un interés marcado en que NO HAYA ACEITE. No le veo otra justificación”, argumenta, además.

A este comentario, la usuaria Lesvia Ruiz Pentón le añade que “sería muy bueno para quitarnos la asfixia de que hoy en la Plaza [Mercado Agropecuario de la ciudad de Sancti Spíritus] esté un litro de manteca a 1,300 pesos, en rama a 450; pero OJO, habrá que tener en cuenta los precios porque es un ABUSO que en estos días sacaron aceite de Oliva en la tienda de MLC, frente al correo del boulevar y su precio era nada más y nada menos que 13.45 MLC. Si lo conviertes al precio del mercado negro cambiario es CERCA DE 2,200 PESOS. Ahí está la esencia del problema, en esas tiendas el Estado vende al mismo precio o MÁS que el del intermediario”.

Cuba cerró el 2022 dentro del top 3 de países con la mayor inflación del mundo, según el análisis que elabora el economista estadounidense Steve H. Hanke, de la Universidad Johns Hopkins.

Con una exorbitante inflación del 175 %, Cuba ocupaba el tercer puesto mundial, desplazada en ese momento por Venezuela, que durante diciembre reportaba un 289 %, de acuerdo con la estadística elaborada por Hanke.

Desde enero y hasta finales de 2022, el peso cubano perdió el 71% de su valor frente al dólar, sentenció Hanke, indicando que el valor de la moneda nacional cubana "no estaba en ninguna parte".

La galopante inflación en la isla impacta directamente a productos básicos como el aceite, el arroz, los frijoles, la carne de cerdo, el huevo entre otros alimentos.

Este viernes, el popular humorista Limay Blanco criticó los precios del arroz y el déficit de azúcar en la isla, especialmente en Santiago de Cuba, donde la libra del cereal cuesta 200 pesos y la población debe endulzar el café con miel de abejas.

En un video subido a Facebook el actor le pregunta a una mujer sobre el precio del arroz en Santiago y esta le dice que cuesta 200 pesos.

"¿Cómo? Esas son unas cosas blancas así chiquiticas", afirmó el artista.

Luego, al preguntarle a su invitada sobre el método que está usando la población para endulzar las cosas ante la escasez de azúcar, la mujer le responde que a base de miel de abejas, cuya botella también se ha elevado a 300 pesos.

"Caballero, aflojen, 200 pesos una libra de arroz y 300 una botella de miel de abejas. Ahorita dan dos abejas por núcleo", bromeó.

A finales de enero último se reportó que un litro de aceite se cotizaba en Santiago de Cuba por “la izquierda” a 1,000 pesos.