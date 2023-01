Inflación en Cuba: Hasta mil pesos por un litro de aceite

La inflación sigue imparable desde la implementación en la isla de la llamada Tarea Ordenamiento: un cubano radicado en Santiago de Cuba denunció que un litro de aceite para cocinar en esa ciudad cuesta hasta $1.000 pesos.

"Y... NO se abrió la tierra, NO cayó un rayo, NO se abalanzó un tsunami... cuando alguien me dijo ―en medio de la escasez y el oportunismo, sin esconderse y sin sobresalto―, que una botella (un litro) de aceite costaba MIL / 1000 pesos?", relató en un post de Facebook .

Decenas de internautas mostraron el mismo estupor ante el alza de precios y afirmaron que la situación es similar en La Habana, donde la botella se encuentra a $600.

Reinaldo Cedeño Pineda / Facebook

Los cubanos han visto subir los precios de todos los productos, el cartón de huevos sobrepasa los $1.000 pesos, la bolsa de papas 550 pesos y la libra de limón que ronda los 400 pesos, son algunos ejemplos.

Cuba cerró el 2022 dentro del top 3 de países con la mayor inflación del mundo, según el análisis que elabora el economista estadounidense Steve H. Hanke, de la Universidad Johns Hopkins.

Con una exorbitante inflación del 175 %, Cuba ocupa el tercer puesto mundial, desplazada por Venezuela, que durante diciembre ascendió a 289 %, de acuerdo con la estadística elaborada por Hanke.

Desde enero de 2022, el peso cubano ha perdido el 71% de su valor frente al dólar, sentenció Hanke, indicando que el valor de la moneda nacional cubana "no está en ninguna parte".