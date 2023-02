Arnaldo Rodríguez dice que su candidatura a diputado es un reconocimiento como artista

El músico cubano Arnaldo Rodríguez, director de la orquesta el Talismán, dijo que su candidatura a diputado de la Asamblea Nacional es un reconocimiento como artista.

"Yo sabía que era una propuesta. La alegría fue cuando me dijeron 'eres candidato'. (...) Esto no es un premio, es un compromiso, una responsabilidad, pero no deja de ser un reconocimiento como artista, al trabajo como creador", expresó el músico en entrevista con el medio oficialista ACN.

Arnaldo es defensor del régimen. El cantante es natural de Ceballos, población del municipio Ciego de Ávila, pero su candidatura está hecha por el municipio avileño Morón, un lugar donde ni siquiera reside.

Esto es una práctica habitual en Cuba, donde se eligen candidatos "a dedo", aunque no hagan vida activa en las comunidades. Uno de los ejemplos más conocidos es el exministro de Cultura Abel Prieto, quien es candidato por Pinar del Río, un territorio en el que no reside desde hace muchas décadas.

El autor de "La lucecita" dijo que hablar de Morón lo emociona porque es un lugar muy cerca de Ceballos, a unos 15 kilómetros. "Es un sitio grande por su historia cultural y patrimonial, incluso más que la cabecera provincial", comentó.

Sobre las responsabilidades que implica el cargo político, dijo que "quizás alguna parte de la vida se transformará" para él, pero no se siente preocupado porque ya tiene "incorporados otros modos de hacer su faceta como promotor cultural".

En abril de 2022 Arnaldo Rodríguez y Alejandro García “Virulo” estuvieron entre los artistas que recibieron la réplica del machete de Máximo Gómez que entrega el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba (MINFAR).

Rodríguez afirmó entonces que compartía la alegría con su "familia, músicos de Talismán, y todas las personas e instituciones que desde los inicios han respaldado su travesía por la cultura cubana".

A inicios de febrero de 2023 Rodríguez como defensor incondicional del régimen castrista, fue nominado a diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular por Ciego de Ávila. En la actualidad es uno de los 470 candidatos a diputados en la X Legislatura de la asamblea nacional, por su provincia natal, Ciego de Ávila.