Arnaldo Rodríguez afirma que se siente libre viviendo en Cuba: "Nunca me han preguntado como pienso"

El músico cubano Arnaldo Rodríguez afirmó que se siente libre viviendo en Cuba, y que nunca le han "preguntado como piensa" para dejarlo subir a un escenario.

En una entrevista para la revista RT el cantante y director de Arnaldo y su Talismán dijo que "los músicos que arrastramos masa, los más populares, somos los más atacados" por la oposición cubana en el exilio.

"Siempre he dicho que si yo para sostener mi mercado musical, si para hacer mi música tengo que definirme políticamente ante alguien, entonces no soy libre. Y como vivo en Cuba y soy libre no me preguntan mi filiación política para subirme a un escenario, para poder cantar, para salir por la televisión. A mí nadie me ha preguntado mi filiación política para subirme en una plaza", comentó.

Afirma que ciertos grupos en Miami te tantean, y "si no estás de acuerdo a mis intereses trato de atacar tu personalidad, y de desdibujar lo que ha conseguido" un artista de la isla.

Reconoce que las críticas lo afectaron al inicio, pero "me he endurecido y ya no me afecta mucho desde el punto de vista emocional, yo respeto el criterio de cualquier artista sobre temas políticos, a veces lamento escuchar a colegas que admiro mucho proyectarse de algo que no conocen", señaló.

Sin embargo, el músico no cuestiona que otros artistas del exilio tengan prohibido presentarse en la isla precisamente por su proyección política.

Está el icónico caso de Celia Cruz, quien todavía no se escucha en las emisoras cubanas.

Rodríguez reconoce que sí ha perdido público, pero lo achaca a campañas orquestadas desde Miami para confundir a las "mentes débiles" de la isla. No menciona, en cambio, que su postura comenzó a molestar a ciertos grupos de seguidores luego de que justificara la represión del régimen tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, o se burlara de las protestas en Caimanera en mayo pasado, contra el hambre y los largos apagones.

El régimen ha premiado su respaldo, al igual que ha hecho con otros artistas que defienden al sistema implantado en Cuba. Hace algunos meses Rodríguez, Buena Fe y Ray Fernández fueron premiados con la distinción de Vanguardia Nacional por el régimen que defienden, por sus "resultados artísticos y económicos".