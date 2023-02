Livia Brito hace pública violencia sexual de expareja Danny Frank

La actriz cubana Livia Brito hizo pública la violencia sexual sufrida por parte de su expareja, el cantante colombiano Danny Frank, según confesiones a popular entrevistador mexicano.

"Danny llegaba a las seis de la mañana borrachísimo hasta el tope y a fuerza quería hacer el amor. Yo estaba extremadamente cansada y llegó al punto de violarme”, aseguró Brito durante la conversación que sostuviera este domingo en el programa de YouTube La entrevista con Yordi Rosado.

La cubana habló a Rosado abiertamente sobre los episodios de violencia vividos cuando fue la pareja del cantante colombiano por 11 años y quien, dijo, sufría de alcoholismo.

El ex de la Brito tiene actualmente 42 años y es un cantante de salsa, bolero y música tropical. Ha formado parte de la Orquesta de Wilson Saoco y de la Orquesta Yambaó. En 2008 lanzó el álbum Nítido como solista y ahora es el esposo de Darly Beltrán, con quien tiene una hija de 5 años.

Livia recordó, además, que en esa época ella trabajaba como edecán y se encontraba en medio de sus estudios de actuación, y él, como cantante, trabajaba hasta altas horas de la madrugada.

Expuso en la entrevista que el colombiano le decía que era su “obligación” porque “la mujer tiene que darle sexo al marido”.

“Pero yo tenía que levantarme a las seis y él llegaba a las cinco'. Entonces yo le decía: 'déjame descansar, déjame dormir'", comentó, además, de los abusos sufridos por parte de su expareja.

También confesó que no abandonaba la casa donde vivía junto a él por la situación económica que atravesaba en ese momento, y que intentó buscar otras maneras para evitar ser abusada sexualmente.

“Yo le ponía clavos a la puerta para que él no entrara. Él rompía la puerta", relató. “[Tuve que quedarme] ahí hasta que ya fui independiente y tuve dinero suficiente para irme a rentar yo sola, porque no quería regresar con mis papás”, comentó a Rosado.

Además en su confesión pública dijo que el colombiano llegó hasta pegarle para tener relaciones con ella.

“Él me llegó a pegar para tener sexo conmigo. A veces me callo muchas cosas, que digan lo quieran porque yo sé lo que viví. Lo que digan los demás no me importa”, aclaró la actriz cubana, radicada en México e hija de otro actor cubano muy reconocido, Rolando Brito.

Livia añadió que también sufrió de constante violencia psicológica. “Él me engañó en Colombia y me empecé a dar cuenta, porque ya no le gustaba cómo yo era. Me decía: 'tú no sirves para un cu**, tú no sabes cocinar, tú no sirves para nada'. Fue un proceso de violencia psicológica muy fuerte y yo no sabía cómo salirme de ahí", relató en la entrevista.

Livia tiene 12 años de trabajo en telenovelas, en el cine y en el teatro. En otras ocasiones ha confesado que su carrera como actriz ha sido muy divertida pero también fuerte y, sobre todo, de muchas satisfacciones: “Agradezco al público porque siempre está presente, siempre está conmigo, los amo muchísimo”.

Además de su protagónico en “La desalmada” Livia Brito ha logrado conquistar un gran público por sus papeles en la serie “La piloto”, las telenovelas “Médicos, línea de vida” y más recientemente, “Mujer de nadie”.