Antes de "TQG", Karol G rechazó un tema que le propuso Shakira

Karol G ha llevado la promoción de su cuarto álbum (Mañana Será Bonito) a España, donde este lunes visitó el popular programa de televisión El Hormiguero para hablar de este lanzamiento. Una charla en la que explicó cómo nació su tan sonada colaboración con Shakira, "TQG", un tema en el que las dos colombianas unen fuerzas para empoderarse tras una ruptura.

Durante la conversación con Pablo Motos, la Bichota explicó que ella y Shakira llevaban un tiempo buscando colaborar. De hecho, ella le envió una canción hace varios años sin que llegase a suceder. Pero después de ese intento de acercamiento por su parte, fue Shakira la que buscó a la intérprete de "Provenza"... ¡sin éxito!

"Ella el año pasado, más o menos en junio, [Shakira] me mandó un tema con el que no me sentía tan conectada", reveló, para sorpresa del presentador español, que no se esperaba esa declaración.

"Para mi hacer colaboraciones por hacer no tiene sentido y yo sentía que la canción era increíble pero no sabía de que manera podía entrar para hacerla brillar más. No fui yo la que la rechazó, porque se dio todo por parte de los equipos de trabajo. Alguien se lo dijo por mí", agregó la de Medellín.

Sobre cómo nació "TQG", Karol G contó que fue el mismo día que escribió su verso para "Mamiii", con Becky G. Pero que después de componerla, descartó lanzarla para que su carrera no se centrara en la controversia que hubo con Anuel AA, su expareja, a raíz de ese estreno.

"Luego me di cuenta de la situación que estaba pasando Shakira y otra vez la canción tuvo sentido para mí", dijo la cantante, que decidió volver a rescatar el tema. "La llamé [a Shakira] directamente y se la mostré. Ella me dijo que sentía mucho la letra y me pidió cantar la primera parte", recordó.

"TQG" la grabaron en octubre, pero finalmente ha visto la luz en febrero de este 2023 y eso tiene una explicación: Shakira le pidió a Karol G esperar a sacar esa colaboración para que saliese antes su colaboración con Bizarrap para cerrar ese ciclo de su vida.

"Obviamente yo iba a esperar a que Shakira lanzase su canción con Bizarrap", dijo la artista de 32 años, que tenía planeado lanzar su álbum el año pasado, pero no fue así por la petición de la intérprete de "Te felicito".

Sobre "TQG", la Bichota afirmó sentirse muy orgullosa y comentó que la intención del tema no es "herir ni avergonzar a nadie". "Es una canción porque los artistas escribimos canciones de vivencias personales. Y si vivimos cosas y no las podemos contar en canciones, entonces, ¿qué hacemos?".

