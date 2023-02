Shakira y Karol G arrasan con el estreno de "TQG"

"TQG" el esperado tema musical de las famosas cantantes colombianas Shakira y Karol G, aterrizó este viernes en todas las plataformas digitales y ya acumula en YouTube millones de visualizaciones de sus seguidores.

Perreo, poses sensuales, mucho erotismo y un discurso directo a los ex donde las mujeres se muestran empoderadas: El video de Shakira y Karol G lo tiene todo para triunfar. Es una bomba y ya comienza a notarse su fuerza en las redes sociales.

"La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente / Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente / Te fuiste diciendo que me superaste, y te conseguiste nueva novia / Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias" comienza diciendo la canción.

"TQG" se estrenó este 24 de febrero en todas las plataformas digitales. Forma parte del nuevo álbum de Karol G, Mañana será bonito, lanzado también el mismo día.

Las siglas "TQG" significan "Te quedó grande" y es una referencia a la viral sesión de Bizarrap con Shakira, donde la cantante de Barranquilla dedicó a su expareja, el empresario y exfutbolista catalán Gerard Piqué, fuertes palabras.

Esta colaboración entre las dos artistas colombianas se espera que sea un nuevo éxito musical de la temporada primaveral y todo apunta a que cumplirá las previsiones. En solo seis horas de su estreno acumula más de cuatro millones de visualizaciones en YouTube.

Las dos divas latinas han dado mucho que hablar en las redes sociales, preparando a sus seguidores para lo que venía con este videoclip. Muchas personas han recordado lo dura que fue también para Karol G su ruptura con Anuel AA.

"TQG" muestra el lado más sensual de las dos artistas colombianas, la determinación de las mujeres a no morir por amor y a seguir adelante con sus vidas, trabajando duro y "facturado" bien, aunque las relaciones románticas se terminen.

A inicios de esta semana se compartieron las primeras imágenes del videoclip. Las dos reinas colombianas hicieron el anuncio de este tema musical a lo grande. Pusieron fin a semanas de rumores en las redes, cuando compartieron la portada del video donde aparecen ambas de rodillas, sobre la arena, mojadas.

El público de estas grandes artistas estaba esperando "TQG" con muchas ganas. Algunas personas creían que sería una canción de desamor, de descarga emocional, de crítica a esos hombres que rompen con sus parejas, pero las colombianas fueron más allá y apostaron por hablar también de la importancia del amor propio.

Captura Instagram / NBA

Hace pocas semana La Bichota disfrutó de un partido de baloncesto en la NBA y desde las gradas se le vio luciendo una camiseta que decía "Te quedó grande". Este fue un sutil gesto de apoyo a Shakira tras la ruptura con Piqué y también el anuncio de lo que ambas se traían entre manos.

