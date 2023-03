Bad Bunny entrega Premio Icono a Ivy Queen en los Billboard Women in Music: "Ella me dio la fuerza para ser yo"

Ivy Queen y Bad Bunny en los Billboard Women in Music 2023

Ivy Queen fue una de las grandes protagonistas de los premios Billboard Women in Music 2023, que se celebraron este miércoles en Los Ángeles. Unos galardones que rinden homenaje a la figura de la mujer en la industria de la música. Una cita cargada de poder femenino en la que la legendaria reguetonera recibió el distinguido Premio Icono de manos de uno de los artistas más aclamados del momento: Bad Bunny.

Bad Bunny e Ivy Queen ha vivido muchos momentos mágicos públicamente en los últimos años, demostrando el respeto y admiración mutua que sienten. Pero ninguno de ellos tan sentido como el que vivieron ayer cuando el Conejo Malo le dedicó unas emotivas palabras a La Caballota antes de entregarle su reconocimiento.

"Estamos en el momento en el que más exponentes mujeres existen en el reguetón y es el fruto y la cosecha que sembró Ivy muchos años atrás. [...] Para mi es un orgullo haber colaborado y compartir tarima con una leyenda que ha aportado tanto a la cultura de mi país, al reguetón y la música latina en general", le dijo el intérprete de "Safaera", que se fundió en un caluroso abrazo con la Reina del Reguetón cuando ella se subió al escenario a recoger su galardón con un vestido armadura plateado.

Durante su discurso de agradecimiento, la intérprete de "Quiero bailar" recordó sus difíciles inicios en la música urbana en los años 90, cuando la escena estaba dominada por hombres y tuvo que luchar por hacerse un hueco: "Cuando me enamoré de la música, me encontré luchando constantemente para ganarme mi lugar, para ganarme mi propio carril y para encontrar mi propia identidad entre los hombres".

"Las barras se convirtieron en mi mecanismo de defensa. A través de las letras alenté a otras latinas que me rodean a no dejarse pisotear y a no quedarse calladas cuando algo duele", dijo la artista, que cumplirá 51 años el 4 de marzo.

"En un mundo en el miden a las mujeres por la apariencia, por el tipo de cuerpo y, a veces, por la belleza, y en el que no nos pagan lo mismo por tener ovarios, hago un llamado a todas las mujeres de la industria latinoamericana para que no permitan a otros partirnos y dividirnos", agregó, animando a las mujeres a mantenerse "auténticas y saludables" entre ellas.

"Caminemos con gracia, riamos más, pero también recordemos que la belleza es una actitud mental", sentenció Ivy Queen, que acabó su discurso diciendo para simpatía del público: "Y dicho esto, por favor, señoras, no se vayan a la cama con maquillaje esta noche, ¿ok?".

