Ivy Queen defiende a Bad Bunny: "Ha hecho más que muchos en este género urbano"

Bad Bunny concluyó la primera parte de su gira en Los Ángeles con dos conciertos en los que contó con invitados muy especiales, entre ellos Ivy Queen. Un gesto por parte del Conejo Malo que significó mucho para la Reina del Reguetón, que no dudó en dedicarle algunas palabras a su colega que evidencian el gran cariño y respeto que existe entre ambos.

"Si hay algo que no voy a permitir es que me hablen shit de este caballero que para conmigo a hecho más que muchos y muchas en este género urbano", comenzó diciendo Ivy, defendiendo a Bad Bunny de las críticas que pudiera recibir. "El respeto con el cual siempre me trata y las acciones hablan por sí solas. Es el número uno porque ese corazón que se carga es inmenso", aseguró la intérprete de "Quiero bailar".

"Cerrar su gira en Estados Unidos junto a sus fanáticos y los míos fue tan increíble pasar esa experiencia. ¡Gracias Benito por todo!", agregó al publicar fotos y vídeos de las dos presentaciones. En una de ellas luce un body con los colores de la bandera de Puerto Rico y unas orejas de conejo azules y para la segunda función, un vestido brillante.

Es el número uno porque ese corazón que se carga es inmenso

En uno de los vídeos que colgó en Instagram, se escucha como el intérprete de "Safaera" pide aplausos para la reina antes de fundirse en un abrazo con ella.

"Quiero que se escuche un fuerte aplauso y una bulla para la reina, la diva, una inspiración no tan solo para las mujeres latinas, sino para todas las personas que sueñan estar en una tarima, directamente de Puerto Rico, me llena de mucho orgullo, Ivy Queen", comentó el artista, demostrando así la gran admiración que siente hacia su compatriota, quien fue una de las pocas mujeres que cantaba reguetón en los inicios del género y abrió las puertas a las féminas en esta industria.

Los dos reguetoneros puertorriqueños compartieron escenario en estos dos shows que se celebraron en el SoFi Stadium. Un encuentro que tuvo lugar apenas unos meses después de que la Potra estuviese presente en el concierto del Conejo Malo en Chicago. Entonces, la artista urbana afirmó sentirse "eternamente agradecida" con Bad Bunny.

Los conciertos en Los Ángeles fueron las dos últimas presentaciones del tour World’s Hottest Tour de Bad Bunny en Estados Unidos. En unas semanas volverá a los escenarios para continuar por su gira en República Dominicana, Chile, Argentina, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y México.

