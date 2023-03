¡Una Bichota triple M! Karol G arranca marzo con ardiente bikinazo negro

Karol G Foto © Instagram / Karol G

El nombre de Karol G está en boca de todos por el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio (Mañana será bonito), pero este jueves la Bichota vuelve a ocupar los titulares de la prensa pero por una razón diferente. La cantante colombiana lució cuerpazo con un bikini negro en una sesión de fotos que colgó en Instagram, acumulando millones de likes instantáneamente.

No es ninguna sorpresa que la intérprete de "Provenza" sea tan popular en las redes sociales. ¡Todo lo que toca se convierte en oro! Pero esto no solo se aplica a su música, también a sus posados en la esfera virtual. Solo en Instagram cuenta con más de 60 millones de followers, a los que ha conquistado posando con un bikini negro, cadenas, botas altas y brillantes y una trenza XXL.

Con esta candente imagen publicaba otras tres y puso en la descripción un fragmento de la canción "Besties", un reguetón perfecto para esas noches de fiesta con amigas que forma parte de su nuevo álbum. ¿Será una pista de que tiene un videoclip en camino? Concretamente eligió la siguiente frase: "Papi, no me las miren que aquí hacemos miles y ninguna necesita que la inviten".

Después de años conquistando la industria de la música, posiblemente Karol G se encuentre en el momento más dulce de su carrera. Y es que la Bichota no deja de cosechar éxitos. En este nuevo álbum encontramos la canción "TQG", su colaboración con Shakira que se ha convertido en un himno de empoderamiento para las mujeres después de sus rupturas amorosas.

Su videoclip acumula más de 119 millones de visualizaciones. Una canción que nos deja frases como "Tú te fuiste y yo me puse triple M: Más buena, más dura, más level", o "No tengo tiempo para lo que no aporte, ya cambié mi norte haciendo dinero como deporte. Llenando la cuenta, los shows, el parking y el pasaporte, estoy más dura, dicen los reportes".

Aquí te dejamos la canción "Besties":

