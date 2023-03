Desesperado pedido de una madre cubana en riesgo de feminicidio

Una madre cubana identificada como Marlen Rodríguez Gual pidió ayuda desesperada en redes sociales y afirmó que teme ser víctima de un feminicidio por parte de su expareja.

La plataforma YoSíTeCreo en Cuba –que recientemente abrió una línea de apoyo a las víctimas de la violencia de género– publicó en Facebook la denuncia de la mujer, quien explica que ella y su hijo están en riesgo por la inacción de las instituciones de La Habana a las que ha acudido en busca de alguna solución.

"Ya no sé a quién más dirigirme a pedir ayuda. Me siento impotente ante tanta indiferencia e indolencia por parte de TODOS los órganos del gobierno al cual me he dirigido y al Servicio de Atención Médica de Urgencia. Estoy corriendo riesgo de ser víctima de feminicidio. Me llamo Marlen Rodríguez Gual, vivo en Luyanó, Municipio 10 de Octubre, La Habana. Estoy divorciada del padre de mi hijo, llamado Leonardo Prada Espinosa, hace más de seis años", aseguró.

Sin embargo, este hombre, de 50 años, presenta una enfermedad mental, esquizofrenia descompensada, bajo la cual manifiesta agresividad.

La mujer denuncia que el sujeto mata animales domésticos para su ingestión, come animales en estado de descomposición, es portador de armas blancas y pasa el día parado frente a la vivienda donde ella reside con su hijo.

Post en Facebook

Además de alterar el orden público con escándalos a altas horas de la noche frente a su casa, destapa las alcantarillas para regar basura en las puertas de los vecinos y le entra a cuchillazos a la puerta cuando no le quieren abrir, explicó.

"Toda esta situación NO permite que tengamos paz, ni seguridad y ni que el hijo pueda estudiar. Cuando mi hijo era pequeño, lo trancó en un cuarto por varios días y desde entonces está afectado de los nervios y ha atentado contra su vida por el acoso del padre. Actualmente está en crisis por el desgaste emocional (depresión) causado por el padre. Está siendo atendido por la psiquiatra del Centro de Salud Mental de Diez de Octubre", relató la víctima.

Asegura que la familia ha hecho gestiones para hospitalizar a Prada Espinosa en el hospital Calixto García, pero este se escapa de la institución médica.

A pesar de que han acudido a la Fiscalía, a los CDR, a la posta médica del Consejo CUJAE en Marianao, a la FMC, al Ministerio del Trabajo (Asistencia Social), a la Policía y hasta al Ministerio de Salud Pública, no han logrado protección para ella y para su hijo ni que el acosador sea internado en una clínica psiquiátrica.

Dice que recientemente, después de muchas gestiones, la doctora médico de familia del área del acoso (Luyanó), a solicitud de la Dirección Provincial de Salud de La Habana, hizo la “Demanda del SIUM” (31 de enero de 2023) para el Hospital Psiquiátrico de La Habana, la ambulancia no se ha presentado a recogerlo.

Por esta situación la mujer ha tenido que dejar de trabajar y no puede salir de su vivienda.

Rodríguez Gual afirma que su acosador es una persona que sufre, constituye un riesgo para la sociedad y no es un "deambulante" como lo llamó el SIUM para archivar el caso.

Esa entidad dijo que no podría llevarse al hombre sin intervención de la policía y los cuerpos de orden público que garanticen la seguridad del personal.

El hombre no trabaja por su condición psiquiátrica, pero tampoco recibe ninguna Asistencia Social (subsidio), ni protección del Estado para alimentación, medicamentos y servicios básicos. "Está desamparado", asegura Rodríguez.

"Se hace insostenible estar en la casa por esta situación. No sabemos ya qué hacer", concluyó.

En lo que va de año al menos 16 mujeres han sido asesinadas en Cuba por feminicidas, sin que el gobierno tome acciones urgentes para detener este fenómeno.

La plataforma feminista YoSíTeCreo en Cuba, una organización independiente, abrió una línea de apoyo para las personas afectadas por la violencia de género y publicó el número telefónico 52652798, a través del cual se brindará consejería, asesoría legal y ayuda psicológica a las personas afectadas por la violencia de género en un horario de lunes a viernes, de 10:00 am a 1:00 pm y de 02:00 pm a 07:00 pm.