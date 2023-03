Maltrato animal en Cuba: Anciano asesina a mandarriazos a un perro en La Habana

Animalistas cubanos denunciaron este viernes que un anciano asesinó a su perro a mandarriazos, en el barrio habanero de Miramar.

Según relató en el grupo de Facebook "Ayudemos a recuperar mascotas. Amigos de Lucy" la internauta Betty Planes, el hombre sostuvo con su pie la cabeza del indefenso animal y con una mandarria comenzó a golpearlo hasta que le fracturó todos los huesos y murió.

Captura de Facebook / Ayudemos a recuperar mascotas. Amigos de Lucy

"El perrito no tuvo ni tiempo de reaccionar, luego lo arrastró como si de un saco de basura fuese y lo lanzó a un vertedero, personas así no pueden seguir siendo inmunes a la justicia", denunció la animalista en su post.

El violento hecho comenzó mucho antes cuando el hombre lanzó un cubo de agua fría a su mascota e intentó quitarle con una escoba las garrapatas, dijo Planes, y al preguntarle unos vecinos por qué lo hacía, el señor amenazó con darle muerte al animal.

En los videos publicados en Facebook se observa a los jóvenes cuesitonando al señor por qué realizaba semejante hecho y el perpetrador solo se limitó a contestar "¿Por qué hago qué?".

Posteriormente se le ve arrastrar el cadáver hasta un basurero y arrojarlo ahí.

En los comentarios al post la autora informó que interpusieron una denuncia ante la organización Cubanos en Defensa de los Animales (CEDA) y este lunes a las 8:00 am. se reunirán con los testigos en la estación de policía ubicada en Miramar "para saber al fin qué medidas se tomaron o se tomarán con dicha persona".

Cientos de foristas comentaron indignados el asesinato de este perro y expresaron su malestar ante la poca severidad de los castigos impuestos a los maltratadores de animales.

"Por desgracia solo una multa es lo que le darán, aquí no existen leyes severas siendo estos casos severos. Este 'señor' es un asesino, con todas las de la ley, y un asesino no lleva multa, lleva cárcel. Pero aunque me duela mucho decirlo, solo se irá para su casa con una multica y el pobre animalito, todo lo que sufrió, no lo va a pagar nada, ni nadie", escribió alguien.

Otros coincidieron en que una actitud violenta como esa no podía quedar impune.

A inicios de este mes animalistas cubanos denunciaron el envenenamiento de una colonia de gatos del hotel Villa Tortuga de Varadero, Matanzas, seleccionado para ser parte del proyecto “pet friendly”.

Previamente había trascendido también el caso de una familia habanera que cometió maltrato animal e infantil, un perrito que presuntamente sufriría a manos de la propia menor de edad, a su vez víctima de violencia en el seno familiar.