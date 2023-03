Crisis en Cuba: Mujer consigue ataúd para enterrar a su madre luego de pedirlo en Facebook

Una mujer consiguió un ataúd para enterrar a su madre luego de pedirlo en Facebook, en medio de una grave crisis de los servicios funerarios en Cuba.

La cubana identificada en redes sociales como Rosy Rodríguez, residente en Holguín, publicó este domingo su anuncio de búsqueda de un féretro en Facebook porque no había ataúdes en Holguín para su madre, que acababa de fallecer.

Captura de Facebook / Rosy Rodriguez

"Compro caja fúnebre mi mamá, se acaba de morir y no hay, si alguien sabe que escríbame al privado", expuso la mujer su post en grupos de compra-venta de Holguín.

Gracias a las gestiones en las redes, logró conseguir el ataúd y agradeció a todos los que la ayudaron a resolver el problema.

Captura de Facebook / Rosy Rodriguez

Su petición de ayuda desató una oleada de comentarios donde los foristas relataron sucesos semejantes en medio del contexto de crisis que también toca los servicios fúnebres y obliga a los familiares, en medio del dolor que les embarga por la pérdida de sus seres queridos, a lidiar con estas cuestiones.

Mi papá murió en Holguín en el mes de noviembre y lo tuvimos en la cama vestido esperando la caja desde las 6:00 am., no había carro ni caja, a las 5:00 pm. me hizo el favor un carro de que entró al hospital de llevar una caja y la de la funeraria me dijo que el entierro era al otro día a las 10:00 am., la mala noticia era que no me aseguraban que hubiera carro para el entierro", relató un usuario en el post de Facebook.

Otra persona contó que en La Habana una señora que falleció debió ser enterrada en una bóveda estatal, junto a cuatro cadáveres más a pesar de haber pagado durante mucho tiempo una bóveda privada; además, la calidad de la caja, según agregó, era pésima, pues estaba hecha de tela.

Algunos aseguraron que tampoco había transporte para trasladar los ataúdes y es un problema que se presenta desde hace mucho tiempo.

El caso de la holguinera no es el único que ha trascendido en fechas recientes. La habanera Yudith Despaigne Garcés criticó al gobierno cubano por construir con pedazos de cajas de cartón el ataúd donde enterraron a su abuelo.

El déficit de carros fúnebres también ha generado polémicas como en Santiago de Cuba, donde utilizaron un vehículo de la Dirección de Cultura para mover el cuerpo de un muerto en Songo- La Maya.