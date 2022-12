Transportan ataúd en una camioneta en Bejucal

La falta de carros fúnebres en Cuba obligó a trasladar en una camioneta sin techo el cadáver de una persona en el municipio de Bejucal, en Mayabeque.

El usuario de Facebook identificado como Woody Alguacil Cubano compartió una imagen que le envió desde Cuba un residente en el lugar.

"Ahí le mando una foto para que vea dónde se están trasladando a los difuntos en mi municipio por falta de carro fúnebre", afirmó el autor.

Decenas de internautas mostraron indignación y tristeza en la publicación.

"Es difícil tener un familiar fallecido y estar triste, y se te ligue con disgusto por toda la incapacidad de estos dirigentes que no les importa para nada el pueblo", dijo un habanero.

"Pronto será en carretones y caballos, después en parigüelas al hombro", comentó otro.

"Por lo menos tienen una camioneta, yo he visto a familiares trasladar sus difuntos en carretas y en carretón, como ya no hay respeto cualquier día los enterrarán en el patio de su casa como los perros, o si no tienen patio en uno de los tantos huecos que tienen las calles. Cuba avanza y ellos lo disfrutan, y esas cosas son motivo de burlas en las fiestas del nieto de Raúl Castro", aseguró una cubana desde Florida.

"Los autos fúnebres son muy caros y no se pueden comprar, pero déjeme explicar, los carros para la policía que son para reprimir a los contrarrevolucionarios pagados por el imperio, esos los regalan en Europa, son donaciones", ironizó un autónomo.

"¿Y las flotas de autos nuevos, cero kilómetros, que compran en el extranjero para el turismo, las FAR y el MININT, y para los jefes?", cuestionó una internauta.

La falta de carros fúnebres no es nueva en Bejucal.

En octubre, el féretro de una mujer identificada como Marlén Rodríguez fue transportado en una guagua hacia el cementerio.

Marianela Rodríguez, hermana de la fallecida, denunció el suceso y la poca importancia dada a su hermana porque "no era familiar de ningún dirigente".

La crisis de vehículos para trasladar los cadáveres es en toda Cuba, y en muchos lugares han sido llevados en otros medios porque las funerarias no cuentan con recursos.

A finales de agosto, en Manzanillo, Granma, un cadáver fue transportado en una camioneta que suele emplearse para llevar alimentos.

"Están usando como carro fúnebre el mismo carro que usan a veces para transportar comida", denunció Yannis Estrada, co-fundador y host de la plataforma Cuba Spaces.

Unos días antes, en Sagua de Tánamo, Holguín, una mujer que murió fue trasladada al cementerio en un jeep debido a que no había ningún carro fúnebre.

Según denunció en su muro de Facebook la sobrina de la fallecida, su tía se ahogó cruzando un río para llegar a su ranchito, después de pasarse el día entero tratando de buscar algo de comida y un medicamento para su corazón.

"Una noche entera desaparecida, porque ni buzos... el pueblo la encontró al amanecer. Nunca llegó un carro fúnebre, en esta isla cárcel no hay vida", dijo Enisley Cardoza Leyva.

En abril, otra familia holguinera tuvo que llevar a la funeraria a su pariente fallecido en una camioneta sin techo.

"Como si fuera una carga, porque el carro fúnebre está roto. ¡Ni respeto por nuestros muertos hay en Cuba!", lamentaron.