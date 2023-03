Reguetonero cubano La Crema estrena "La era del no hay"

El reguetonero Luis Alberto Vicet, conocido popularmente como La Crema, estrenó esta semana "La era del no hay", un tema dedicado a todo aquello de lo que carecen los cubanos en su vida cotidiana, lista que lamentablemente no para de crecer.

"Esta es la canción de la era del 'no hay', no hay aceite, no hay comida y dinero no hay. El arroz se me acabó, la corriente no ha venido porque petróleo no hay. Quitaron la conexión porque llegó 6ix9ine. Quise avisar a la pura, y cobertura no hay", canta La Crema al inicio de su tema, doloroso en la realidad que describe pero gracioso en su planteo.

"He llegado al hospital y medicina no hay, no hay aguja, no hay pastillas, no hay reactivo, y esta cochiná en el baño ¿Higiene? No hay", añade el reguetonero con su gracia habitual y con imágenes que confirman la realidad que describe.

Luis Alberto Vicet, devenido en los dos últimos años en una suerte de cronista musical de la compleja y dramática realidad cubana, no escatimó en su enumeración de las carencias cotidianas de millones de residentes en la isla, como la falta de comida, electricidad, insumos sanitarios o conexión a internet.

"Café Cubita y el arroz bueno de Uruguay 'no hay', pasta de diente y el detergente 'no hay', alguien que me patrocine 'no hay', que me patrocine 6ix9ine, si no me voy en patines", dice La Crema en otro fragmento de su canción, esbozando el tema de la migración como única salida posible ante el drama nacional.

"Ay, esto no da pa' na. Bienvenidos a la era, a la era del no hay", finaliza el reguetonero, dando forma conclusiva y musical a la tragedia.

Hace unas pocas semanas La Crema dedicó un tema a ETECSA, otro mal de larga antigüedad entre los cubanos. En ese caso el músico cuestionaba con la gracia y picardía habitual en él por qué el acceso a internet en Cuba sigue siendo tan malo.

También en enero estrenó una parodia de El gato volador, un hit de finales de los 90 que le sirvió de base para cantar a la figura del patrocinador, devenida en clave del nuevo proceso migratorio hacia Estados Unidos, anunciado a comienzos de este año por la administración de Joe Biden.

