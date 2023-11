Nuevo tema de La Crema: "No hay mandao"

El reguetonero Luis Alberto Vicet, conocido popularmente como La Crema, volvió a la carga y dedicó una canción a los recortes y retrasos sufridos por los cubanos en el abastecimiento de la canasta básica familiar normada.

No hay mandao es el título del nuevo tema de sátira social de La Crema, en el que describió el último “dolor de cabeza” de los cubanos que han visto reducida la entrega de alimentos que el Estado distribuye a través de la libreta de abastecimiento.

Ah, ¿qué es esto? ¡Qué falta de respeto! Cuando vienen los mandao nunca me vienen completos, dice la letra de una canción que se suma al amplio repertorio del popular músico que retrata la crítica situación de un país cuyo gobierno profundiza las causas del descalabro económico y social.

Empecinado en retener todo el poder, el régimen cubano no acaba de acometer las reformas que liberen las fuerzas productivas y el potencial de unos ciudadanos coaccionados y reticentes a expresarse libremente por temor a la represión.

La penúltima consecuencia de este dictatorial ejercicio del poder ha impactado de lleno en las familias cubanas, que han visto en noviembre cómo "el hambre nos acecha".

Tras empezar a distribuir solo tres libras de arroz y de azúcar en las bodegas cubanas, el ministerio de Comercio Interior (MINCIN) informó que las entregas de los productos de la canasta básica se harán de forma fraccionada.

En un primer momento, aseguró el MINCIN a comienzos de mes, se distribuirán las primeras tres libras y el resto llegará de forma escalonada, pues existen atrasos de hasta cinco días en la entrega de estos y otros alimentos de primera necesidad.

Fui a la bodega para buscar los mandao (no hay mandao, no hay mandao), el almacén vacío y el pueblo desesperao (porque no hay mandao, no hay mandao), dice la canción de La Crema, un artista que se empeña en retratar los problemas de Cuba con humor y su música bailable y pegadiza.

En una nota publicada recientemente en su web, el MINCIN informó que la distribución del arroz se verá afectada por las dificultades financieras, que han limitado las importaciones oportunas del producto. Del azúcar no se aclaró nada.

Más nunca ha venido el pollo y quitaron el pescao. Prepárense que el arroz se va del aire, lo han quitao. Primero yo vi diez libras, después bajaron a siete, ahora están dando tres y ahorita no dan ni este, señaló La Crema en su última canción, publicada este domingo en sus redes sociales.

Las siete libras de arroz que el gobierno da por consumidor se venderán de forma fraccionada y gradual, a partir de los arribos del cereal al país, explicó el ministerio que dirige Betsy Díaz Velázquez.

Este primero de noviembre comenzó la venta de las primeras tres libras de arroz del mes, que deben completarse con un atraso de hasta cinco días promedio, según el MINCIN. Sin embargo, en redes sociales son muchos los cubanos que vienen denunciando que lo único que ha llegado a sus bodegas es una libra de azúcar por persona.

“Yo contaba con ellos pa’ comer hoy, y pa’ mañana y pa’ pasao. Y todavía me pregunto, ¿cuándo es que vienen los mandao?”, dijo La Crema, poniendo voz a la preocupación de millones de cubanos que ven irse al garete el último estandarte de “igualdad” de un régimen que reescribe un nuevo “contrato social” para los cubanos.

Y que lo hace de forma manipulada, a oscuras y a sabiendas de que el “socialismo” que pregona es solo una fachada para mantenerse en el poder reprimiendo a los hambrientos “contrarrevolucionarios”.