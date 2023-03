Emotivo encuentro de Camilo con un fan sordo tras su concierto

La música es un lenguaje universal que tiene el poder de traspasar fronteras pero también de tocar los corazones, incluso, en personas que no pueden escuchar. Así lo demostró Nacho, un fan uruguayo de Camilo Echeverry que es sordo desde nacimiento, lo que no le impidió disfrutar del concierto que ofreció el cantante colombiano en la capital de Uruguay.

A pesar de que el joven no puede escuchar la voz del intérprete de "Vida de Rico", sí puede entender sus letras, que le llegan directamente al corazón, como le contó al artista en un emotivo encuentro que vivieron tras el show. Del entrañable momento, cargado de aprendizaje, nos ha hecho cómplices el marido de Evaluna a través de su cuenta en Instagram.

"Este encuentro me tocó el alma de una manera muuuuy profunda. Gracias Nacho, por mostrarme mi mundo desde otra perspectiva!! ¡¡Gracias Uruguay, los llevo conmigo!!", comentó el cantante junto al vídeo, en el que primero vemos a Nacho disfrutando de su concierto desde el público y después el conmovedor encuentro que vivieron, en el que se pudieron comunicar gracias a una intérprete.

"Te quiero agradecer y a Dios. No puedo escuchar la voz, pero puedo leer las letras. Tus canciones son letras tuyas, me impactaron. Tienen muchas metáforas, es difícil para los sordos. Cada vez estoy aprendiendo más las metáforas propias tuyas", le explicó Nacho, que le enseñó a Camilo a decir su nombre y el de Evaluna en lenguaje de signos.

Pero sin duda el mejor momento de este encuentro fue cuando Nacho pudo sentir la voz de Camilo poniendo su mano en la garganta del artista, que le cantó "Millones" para que pudiera notar cómo vibraban sus cuerdas vocales.

Los seguidores del cantante se rindieron ante su humildad y el gran corazón que tiene y le dedicaron un sinfín de mensajes: "Gracias por esto Nacho y Camilo. Me conmueve demasiado ver esta historia", "No estoy llorando, sólo se me metió este reel en el ojo", "¡Qué hermoso! Debería ser obligatoria una materia en la que todos aprendiéramos a hablar lenguaje de señas", "Imposible no llorar con este video", "Transmitir esa energía y esa vibración a una persona sorda es una bendición. Es mágico el impacto que tienes en la vida de los demás y poder conectar con tantas almas y recibir de las personas tantas cosas lindas" o "Cuando damos por sentado que podemos oír, ver, viene Nacho a enseñarnos que 'la música se siente'".

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.