Gianluca Vacchi se emociona con las palabras de su hija Blu a su fallecida abuela

Están siendo momentos difíciles para Gianluca Vacchi tras la muerte de su madre, que ha dejado un gran vacío en su corazón. En medio de esta dura etapa que está atravesando, el empresario italiano se está refugiando en las otras dos mujeres más importantes de sus vida: su pareja Sharon Fonseca y su hija Blu Jerusalema.

Fue el DJ el que dio la triste noticia del fallecimiento de su madre a mediados de febrero, y hasta esta semana no había vuelto a compartir nada en Instagram. Este silencio lo ha roto para recordar a su progenitora a través de un conmovedor escrito que le ha dedicado a su hija de 2 años.

"Mi amado ángel Blu, para mí hoy el sol no existiría si no pudiera brillar sobre ti. Desde hace cuatro semanas, yo, como el sol, me escondo cada noche y solo gracias a ti y a tu mamá logro despertarme cada mañana con un pasito y una sonrisa más. Solo quería que mi madre hubiera tenido un minuto más para verte sonreír besada por el sol", comenzó expresando Gianluca, que contó lo que dijo su hija al ver un cuadro de su abuela. Unas palabras que conmovieron al italiano.

"Hoy, cuando mirabas a la pintura de ustedes dijiste: “nonna, te amo, mucho mucho”. Se me partió el corazón por mi triste felicidad, así que fuimos a la playa para que mi madre a través del sol y el cielo pudiese besarte", agregó junto a una foto en la que aparecen padre e hija en la playa.

"Hoy fue otro día especial, las sombras son más oscuras cuando el sol brilla tan fuerte, pero con el tiempo pasan y solo se queda el mágico calor del amor. Te amo princesa Blu, te amo Mamma, te amo Sharon; gracias por soplar suavemente en las sombras", concluyó, agradeciendo así el gran apoyo que están siendo su hija y su pareja en estas semanas tan tristes para él.

La modelo venezolana sí se ha mostrado más activa en sus redes sociales estas últimas semanas y precisamente en su último post colgó una recopilación de fotografías y vídeos en la que los grandes protagonistas son Gianluca y Blu. ¡Pura ternura!

