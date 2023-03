Denuncian robo en paquete enviado a Cuba: "Rompieron la caja y le pusieron cinta"

Una cubana denunció un robo en paquetes enviados a través de Correos de Cuba a su familia residente en el municipio Bauta, y afirmó que en el país rompieron la caja y la sellaron con cinta.

La internauta identificada como Dayana Yoder expuso este martes en Facebook que hace un mes envió dos cajas de 44 libras cada una al municipio Bauta, y esta semana, al recogerlas, su familia se percató de que le habían sustraído varios productos y la volvieron a cerrar con nylon.

Captura de Facebook / Dayana Yoder

"Al abrir las cajas le habían sacado dos pullóvers de hombre, un pantalón de mezclilla, un perfume de mujer, dos café La Llave de una libra cada uno, un paquete de hojas de laurel, cinco piezas de ropa para niña y un paquete de bombones de chocolate, esto último era para mi sobrina de cuatro años que esperaba ansiosa su sorpresa", dijo con indignación la mujer, responsabilizando a la empresa de Correos de Cuba del hurto de la mercancía enviada.

Yoder, quien alegó que se sacrifica y trabaja mucho para poder enviarle algo a su familia una vez cada cinco meses y aliviar su crisis, manifestó que el hecho era una falta de ética del personal de la empresa de correos.

"Correos de Cuba se especializa en robar, sacan las cosas de las cajas y las pegan con nylon y todo por dentro. Ustedes no son humanos, no tienen ética profesional. No es mi culpa su escasez de café o de ropa para sus hijas", agregó.

Pidió, además, que resolvieran sus problemas de otra manera y no robando al mismo pueblo, y los llamó "descarados" y "ladrones".

Las fotos insertadas en su post mostraron las cajas rotas y vueltas a pegar con precinta.

Decenas de foristas expresaron su molestia por semejante hecho y muchos compartieron experiencias parecidas, donde fueron víctimas de robos de productos en sus envíos a Cuba.

"Es una falta de respeto total no les importa nada, ni la salud de los enfermos, ni la ilusión de un niño, ni la situación de los familiares, no les importa nada solo robar y robar y para el colmo esta publicación está puesta en el grupo de balseros de cuba porque mi intención es que nadie más salga perjudicado por los ladrones de Correos de Cuba y Aduana y ahora nos escribió una señora que a su caja le quitaron algunas cosas de lo que tenía y le pusieron piedras para compensar el peso", declaró Yoder en respuesta a un comentario.

Las empresas cubana que gestionan paquetería reciben con frecuencia críticas por las demoras en el servicio y por los robos de paquetería. Sin embargo, algunas continúan ampliando su alcance.