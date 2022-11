Denuncia contra la empresa Aerovaradero en La Habana

Hoy 12 de noviembre de 2022 hago una denuncia contra la compañía Aerovaradero en La Habana, porque el día 8 de noviembre de 2022 mi familiar en Cuba recibió una llamada para recoger un envío de 20kg con guía aérea 230-6268 8850 código 46072; una vez estando en el centro de despacho notamos que el paquete estaba abierto, con pertenencias de otra persona pero con la etiqueta del nombre de mi familiar puesta encima, sin pegar y en malas condiciones; lo cual nos puso en alerta.

Al darnos cuenta enseguida se hicieron los reclamos pertinentes y pedimos información de cómo proceder ante esta situación, se nos obstaculizó la misma e incluso se negaron a darnos datos de quienes estaban a cargo de la entrega en ese momento. Una persona se había acercado a mi familiar para indicarle que lo mejor que hacía era coger ese paquete que nos daban y que se vendieran las cosas para recuperar lo que se gastó.

Ante la presión que hicimos en Perú a All Consumer (agencia de envío) y en Aerovaradero, a mi familiar le comentaron que había un paquete con las mismas cosas que se enviaron, que se sabía dónde se encontraba ese paquete, pero estaba sin destino en calidad de abandono por lo que le iban a dar de baja; es ilógico pensar que si la agencia All Consumer de aquí en Perú envía esos paquetes sin ningún problema, ¿cómo pueden llegar a Cuba, ser chequeados y listos para despachar y nos van a decir que no tiene destino?

Tienen que comprobar y pasar por aduanas; de salir sin rótulo sería devuelto antes de llegar a Cuba. La agencia ha estado enviando correos y probando que eso fue bien rotulado y embalado como corresponde, y no hay respuesta. Mi familiar expresó que iba a realizar una denuncia a los tribunales, después de esto la llamaron que lo iban a llevar al otro día, transcurrió todo el día y nada.

Cuando se vuelve a llamar, ellos expresaron que nos quejáramos todo lo que quisiéramos. Para nosotros es una falta de respeto y un chantaje arbitrario. Hago un llamado de apoyo de su parte para que esto se haga público, esto le ha ocurrido a otras personas y nos quedamos callados viendo cómo nos roban impunemente.

Dejé atrás muchas ilusiones perdidas con nuestro envío en Cuba, me duele que mis hijas y familiares no disfruten de lo que se compró con tanto amor para ellos, es indignante y llena de impotencia que estas cosas sucedan y nadie haga nada... Muchas gracias por recibir mi mensaje y agradecería me pudieran ayudar con publicarlo y así hacerle saber a la empresa que quienes la manejan son personas incapaces, confabulados entre ellos y sin empatía alguna.