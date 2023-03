Hijo de Javier Sotomayor gana campeonato sub 18 de España

El joven Jaxier Sotomayor, hijo del mejor saltador de altura de todos los tiempos, el cubano Javier Sotomayor, ganó el sábado el campeonato nacional sub18 de atletismo en pista cubierta de España.

El adolescente, que al igual que su padre compite en salto de altura, se ratifica como campeón de España tras imponerse ante sus rivales con un salto de 1.99 metros.

"Un peldaño mas alcanzado en su corta edad de 15 años. Hoy ganamos el Campeonato Sub 18 de España con sede en Salamanca, el año pasado el Sub 16. Previo a la competencia no podía dejar pasar la oportunidad de llevar a mi hijo al estadio que fue testigo de dos de mis Récord Mundiales, 2.43 y 2.45. Seguimos pa'rriba", dijo Sotomayor en su muro de Facebook.

Captura de Facebook / Javier Sotomayor

Jaxier ganó la prueba de altura en la misma ciudad donde hace casi 30 años -fue el 27 de julio- su padre saltó 2.45 metros, un récord del mundo que aún sigue vigente.

Este fin de semana, el cubanito, que era el más joven de la competencia, mejoró la que constituía su mejor marca, de 1,96 metros.

El año pasado, se proclamó vencedor en la categoría sub-16, al lograr un registro de 1.91 metros, con el que rompió sus marcas personales.

Jaxier, al igual que su padre, posee la ciudadanía española y entrena en el Club Deportivo Méliz Sport, de la ciudad de Guadalajara.