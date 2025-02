Javier Sotomayor niega vínculos con Mipyme en Matanzas tras evasión fiscal

Vídeos relacionados:

El cubano Javier Sotomayor, leyenda del atletismo mundial, desmintió cualquier vínculo con la Mipyme D'Soto S.U.R.L., empresa que se ha visto envuelta en problemas legales debido a una deuda de aproximadamente nueve millones de pesos cubanos con la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT).

La entidad, con sede en Matanzas y dedicada a la gastronomía y envíos de comida en línea, acumula una deuda de aproximadamente 8,6 millones de pesos, según explicó Dariel Sotomayor, hermano del laureado exdeportista, en una publicación (posteriormente borrada) en la red social Facebook.

Aunque la Mipyme está registrada a nombre de su medio hermano (Dariel), algunos mencionaron que el recordista universal en salto de altura -tanto al aire libre como bajo techo- podría ser el verdadero propietario o inversor.

Sin embargo, en una declaración en redes sociales, el medallista olímpico y planetario afirmó: "Dariel es mi medio hermano y D'SOTO es una MIPYME que está en Matanzas con un solo dueño (él). Yo no tengo absolutamente nada que ver con su empresa. No he recibido ni puesto un centavo en ella, ni tampoco he hecho gestión alguna."

En respuesta al post del creador de contenido José Raúl Díaz Barrios en la citada red social, Sotomayor también aclaró que la coincidencia de apellidos ha llevado a malentendidos: "El ser Dariel hijo de nuestro padre hace que tengamos el mismo apellido y alguien (no sé quién) se inventó para que sea noticia, de que yo soy el dueño de D'SOTO. Yo no soy ni socio, aunque tengamos ambos el apellido SOTOMAYOR."

“Yo no tengo absolutamente nada que ver con su empresa. No he recibido ni puesto un centavo en ella, ni tampoco he hecho gestión alguna. Son muchos los comentarios, pero los que realmente han sido, son clientes o trabajadores de D’Soto, saben que no tengo absolutamente nada que ver con su empresa”, añadió.

Además, el exatleta mencionó que su bar 2.45 en La Habana, que sí está vinculado a él, ha estado cerrado desde noviembre debido a problemas de rentabilidad, desmintiendo rumores sobre otras causas.

Por su parte, Dariel Sotomayor, administrador de D'SOTO S.U.R.L., podría enfrentar cargos por evasión fiscal si no se salda la deuda con la ONAT.

Sin dudas, este caso ha generado diversas opiniones en las redes sociales, especialmente debido a la asociación inicial con Sotomayor, una figura destacada del deporte cubano, algo que abordó el periodista Aníbal Oliva mediante un video en sus plataformas digitales.

La noticia se esparció como pólvora

Varios espacios se hicieron eco de la noticia. El perfil La Tijera expuso en X que “D'Doto S.U.R.L. la Mipyme más poderosa de Matanzas, cuyo dueño es Javier Sotomayor Sanabria con múltiples sucursales U.E.B. y contratos de arrendamientos con empresas estatales radicadas en Matanzas y en La Habana, manejada por el testaferro Dariel Sotomayor Rivero, hermano menor de Javier Sotomayor Sanabria que es el verdadero dueño de esta Mipyme”.

Y agregó: La misma adquirió una deuda multi-millonaria con la ONAT provincial de Matanzas, por lo que se le hizo una auditoria general que duró más de 3 meses, ayer les dieron las conclusiones y deben pagar una deuda multi-millonaria de alrededor de 9 millones de pesos o irá preso el testaferro Dariel, Administrador de la Mipymes D'Soto S.U.R.L por supuesta evasión fiscal ocasionando graves daños a los fondos públicos del estado.

Asimismo, relató que “inconforme Dariel con la decisión de la auditoría de la ONAT, hace una publicación pública en Facebook para a modo de protesta expresar su profundo malestar por lo sucedido culpando a las personas y no al gobierno, y hasta comparándolo con la muerte, y querer abandonar todo e irse del país”.

