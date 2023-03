Prensa oficial desempolva polémico discurso donde Fidel Castro carga contra homosexuales y religiosos

El sitio oficial Cubadebate reproduce íntegramente este lunes el infausto discurso del 13 de marzo de 1963 en que Fidel Castro cargó contra homosexuales y religiosos.

Este discurso archicitado, anatemizaba a la juventud que seguía la tendencia extranjera y daba sustrato a la represión y la censura contra aquellos a quienes llamaba “pepillos vagos, hijos de burgueses” que “en actitudes elvispreslianas” querían “organizar sus shows feminoides por la libre”.

Castro, asimismo, repetía las teorías eugenésicas y homofóbicas sobre la influencia del medio y presagiaba lo que serían las redadas y los famosos campos de trabajo en que fueron recluidos homosexuales, testigos de Jehová, y otros “desviados”.

“Que no confundan la serenidad de la Revolución y la ecuanimidad de la Revolución con debilidades de la Revolución. Porque nuestra sociedad no puede darles cabida a esas degeneraciones. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones”, amenazaba el dictador hace 60 años, en este discurso que ahora rescata la prensa oficialista.

Entre 1965 y 1968, se crearon las UMAP, campos de trabajo forzado, adonde fueron a parar muchos de estos jóvenes, con el objetivo de su “reeducación”.

Según algunos estudiosos, durante la existencia de estos campos, fueron encerrados cerca de 35,000 jóvenes, en su mayoría religiosos y homosexuales.

Al menos 252 de ellos murieron durante su estancia en los campos, tanto por suicidios como debido a torturas. Un total de 500 terminaron bajo cuidados psiquiátricos.

En septiembre pasado, el intelectual cubano Miguel Barnet, exintegrante del Consejo de Estado, intentó exculpar a Fidel Castro de la discriminación y represión contra los homosexuales que en los años 60 fueron enviados a las UMAP.

En una de las habituales reescrituras de la historia con que el régimen intenta relativizar sus crímenes, Barnet afirmó que Castro no tenía responsabilidad sobre estos hechos, pero “la asumió” con “honestidad y valentía”.

“Quiero dedicar estas palabras a la honestidad y la valentía de nuestro comandante en jefe que no sé por qué razón, tiene que haber sido por una profunda razón política, se responsabilizó con la UMAP y con el tema de la discriminación sexual, cuando él no tenía esa responsabilidad, pero lo asumió con valentía y entereza”, subrayó el escritor, durante un conversatorio en la sede del CENESEX sobre el nuevo Código de las Familias, obviando, por ejemplo, este discurso que ahora Cubadebate recupera.