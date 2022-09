Miguel Barnet exculpa a Fidel Castro por represión en la UMAP

El intelectual cubano Miguel Barnet, exintergrante del Consejo de Estado, exculpó a Fidel Castro de la discriminación y represión contra los homosexuales que en los años 60 fueron enviados a los campos de trabajo forzado conocidos como las UMAP.

Fundador de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), Barnet afirmó que Castro no tenía responsabilidad sobre estos hechos, pero "la asumió" con "honestidad y valentía".

"Quiero dedicar estas palabras a la honestidad y la valentía de nuestro comandante en jefe que no sé por qué razón, tiene que haber sido por una profunda razón política, se responsabilizó con la UMAP y con el tema de la discriminación sexual, cuando él no tenía esa responsabilidad, pero lo asumió con valentía y entereza", subrayó durante un conversatorio en la sede del CENESEX sobre el nuevo Código de las Familias, que será sometido a referendo el próximo domingo.

En el encuentro de casi dos horas, Barnet no solo justificó a Castro, también negó la crueldad de la UMAP afirmando que quienes fueron reclutados para trabajar en los campos solo respondieron a una "convocatoria".

"Tuve el privilegio de que a pesar de ser víctima de discriminación y haber sido convocado a la UMAP, no asistí a esa convocatoria", dijo, y aseguró que él tenía listos "el jabón y la toalla" para irse.

Agregó que "la culpable de la discriminación ha sido la irracionalidad", especialmente la "religiosa".

Al concluir su intervención frente a los presentes, entre los que se encontraba el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y su esposa, Lis Cuesta, el polémico intelectual dio otro espaldarazo al régimen y afirmó "pongo mi corazón sobre las páginas del Código de las Familias".

El régimen promueve la aprobación de esta legislación y por varias vías ha intentado manipular la opinión pública a favor del "Sí", en un país donde no hay mecanismos de réplica. La campaña de varios sectores de la sociedad civil por el "No" ha debido librarse en redes sociales.

Entre 1965 y 1968 se crearon las Unidades Militares de Apoyo a la Producción (UMAP), que enmascaraban una especie de campo de concentración donde el gobierno comunista enviaba a las personas que consideraba "desviadas, torcidas", entre ellos homosexuales, religiosos y desempleados.

Estas unidades se justificaban con el discurso de Castro, quien consideraba que el trabajo de "el campo no daba ese subproducto".

"Siempre observé eso, y siempre lo tengo muy presente. Estoy seguro de que independientemente de cualquier teoría y de las investigaciones de la medicina, entiendo que hay mucho de ambiente, mucho de ambiente y de reblandecimiento en ese problema. Pero todos son parientes: el lumpencito, el vago, el elvispresliano, el “pitusa” (quienes usaban pantalones de mezclilla, prenda que a Fidel le parecía poco varonil)", subrayó en un discurso donde dijo que no admitiría aspirantes a "árboles torcidos" y calificaba al proletariado afín al sistema de viril.

"Juntaron a todos los que consideraban despreciables en un campo de concentración", recordó hace algunos años el cantautor Pablo Milanés, quien fue sometido al trabajo forzado en las UMAP por sus "opiniones respecto a la revolución".

En un documental el músico rememoró episodios de esos días en una UMAP en Camagüey, donde un día recogieron a los homosexuales y los llevaron a guetos alejados de todos los demás, los cercaron con alambre púa y hasta los llegaron a juntar con presos comunes.

En el caso de Barnet, este reconoció en el conversatorio que fue un privilegiado por estar del lado del sistema y evitó ser reclutado con ayuda de Alejo Carpentier y Armando Hart, quien estaba a punto de ser Ministro de Cultura.

En el encuentro del CENESEX, además de Díaz-Canel; estuvieron presentes su esposa, Lis Cuesta; Rogelio Polanco, Jefe del Departamento Ideológico del Partido Comunista y Mariela Castro, directora del Centro nacional de Educación Sexual, quien ha impulsado el nuevo Código de la Familia.

Los que defienden esta legislación destacan el hecho de que en ella se reconocen los derechos postergados de algunos de grupos, incluidos la comunidad LGBTI. Sin embargo, quienes se oponen al mismo destacan que tales beneficios solo serán otorgados a los ciudadanos mientras no renieguen del sistema.

El sacerdote católico Kenny Fernández Delgado, párroco de la iglesia de Madruga, en Mayabeque, dijo que "los miembros del grupo LGBTI+ solamente tendrán derechos reconocidos en el Código de las Familias mientras no se opongan a la revolución, de lo contrario serán perseguidos, encarcelados, expulsados y maltratados desde las maneras más creativas hasta las más crueles. Recuerden que los se oponen a la revolución no tienen derecho a nada en Cuba, no importa si son heteros o LGBTI+", advirtió.

Argumentó con el caso de la joven trans Brenda Díaz, quien cumple 14 años de prisión en una cárcel de hombres por su participación en las protestas del 11 de julio.

"A ver, los LGBT+ que apoyan el código: ¿Qué beneficios trae ese código para personas como Brenda Díaz? ¿Por qué no se moviliza la comunidad LGBT+ para que Brenda pueda recuperar el derecho a la libertad? ¡No hay otro código que la cárcel para los LGBT+ que exijan libertad!", recalcó.

El religioso señaló que Brenda no podrá casarse con alguien de su mismo sexo, porque ni siquiera tiene derecho a la libertad ni a la salud.