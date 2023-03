Cubano muere tras caer del décimo piso de un céntrico hotel en Argentina

Un cubano falleció este lunes sobre las 9:30 am tras caer al vacío desde el décimo piso de un céntrico hotel en Mendoza, ciudad de Argentina.

La víctima fue identificada como Nelson Luis Sánchez Oliva, de 69 años y residente en Chile, quien había llegado a la ciudad el sábado pasado para hacer turismo.

Según informó el Ministerio de Seguridad al Diario Mendoza, el hombre se encontraba alojado en la habitación 705 del Hotel Mendoza, situada en el décimo piso, y su reserva finalizaba este lunes.

Al caer a la calle, "se escuchó una explosión y se observó que salía humo del cuerpo del hombre, que al parecer no tendría signos vitales". El humo provenía de su celular, que explotó.

El terrible hecho incidente causó gran conmoción en la zona, donde abundan los restaurantes y locales de ocio.

Los servicios de emergencia fueron avisados, pero al llegar hallaron al hombre sin vida. La Policía Científica dispuso un operativo en el lugar que originó demoras en el tránsito de la localidad.

Trabajadores del hotel y policías revisaron la habitación del cubano y encontraron en el balcón una bolsa y elementos que hacían suponer que estaba desayunando antes de la caída.

Al parecer, Sánchez Oliva decidió suicidarse, según lo que muestran las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel.

"Se observan las cámaras del hotel y al parecer el masculino se habría arrojado al vacío desde el 10° piso", señala la información del Ministerio de Seguridad.

No obstante, esta hipótesis no ha sido confirmada y la Policía aún no descarta un posible accidente.