Adele se ríe de Piqué tras ver la actuación de Shakira en Jimmy Fallon: "Está en problemas"

Si la 'Music Sessions #53' de Shakira y Bizarrap no dejó indiferente a nadie en su estreno, la actuación que protagonizaron la colombiana y el argentino el pasado viernes en el show de Jimmy Fallon ¡mucho menos!

Los dos artistas protagonizaron su primera presentación en vivo del hit musical en The Tonight Show con Jimmy Fallon, donde la de Barranquilla lució un espectacular look negro con aperturas para tirarle a su ex Gerard Piqué y su actual pareja, Clara Chía. Una actuación que tuvo millones de espectadores que no se quisieron perder este momentazo, entre ellos la cantante británica Adele, que reaccionó públicamente al comentar en uno de sus conciertos lo que le pareció la interpretación.

"Ayer por la noche vi su actuación en el show de Jimmy Fallon. Oh, ¡su exmarido está en problemas!", comentó entre carcajadas la intérprete de "Rolling in the deep".

Además de protagonizar esta estelar actuación junto al productor argentino, Shaki también se sentó a su lado en el sillón de entrevistado para responder a algunas de las preguntas del carismático presentador Jimmy Fallon. A él le contó la importancia que tiene esta canción para ella después del difícil año que vivió tras su separación del padre de sus hijos.

"Es una manera sana de canalizar mis emociones. Sentí que después de poner todo esto en la canción no había fans, sino una hermandad de mujeres que han pasado por el mismo trago, que piensan de la manera que yo pienso. Escribí una canción para mí, pero pienso que también significa mucho para muchas mujeres que necesitan un foro y una voz en presente", dijo la artista, que en su visita por Nueva York para esta actuación también se llevó unos cuantos récords Guinness por su canción. Concretamente ¡catorce!

Cuatro de ellos los comparte con el DJ, como el de canción latina más vista en Youtube, la que más rápido llegó a los 100 millones de visualizaciones o la que más reproducciones tuvo en Spotify en sus primeras 24 horas y su primera semana. Oficialmente ¡la loba está de regreso!

