"Esta canción es para Feid": Karol G le dedica "Tus gafitas" y se desata bailando con él en concierto

Karol G vivió tres noches mágicas en Puerto Rico en los exitosos conciertos que concedió en la Isla del Encanto. Unos shows en los que estuvo acompañada por varios invitados, pero ninguno tan especial como el cantante y compositor Feid...

Desde hace meses se rumorea que los dos colombianos tienen una relación. Un romance que estaría más que confirmado después de que los artistas se subieran juntos al escenario para cantar su colaboración "Friki". Un momentazo en el que los dos lo dieron todo bailando muy pegaditos...

Pero por si quedaba alguna duda de que entre ellos hay algo más que una amistad, la Bichota lo confirmó más tarde cuando aclaró que "Tus gafitas", una de las nuevas canciones de su nuevo álbum, está inspirada en su relación con él.

"Esta canción es para Feid", gritó mientras interpretaba el tema de Mañana Será Bonito, un disco en el que narra su historia desde su ruptura con Anuel AA hasta que se vuelve a enamorar de otra persona, que con estas palabras ella misma confirmó que es Feid.

"Hace tiempo estoy sola y no sé cómo actuar. Es obvio que me gustas y no lo puedo esconder. Pasa el tiempo volando cuando conmigo estás. No creía en el amor, pero por ti vuelvo a creer", canta la intérprete de "El Makinon" en la romántica letra de la canción.

Además de estas declaraciones, la cantante colombiana de 32 años derrochó complicidad junto a Feid en el tiempo que estuvieron sobre la tarima juntos.

A pesar de que la Bichota ha dejado bastante claro quién es el hombre que le ha robado el corazón, todavía falta la confirmación oficial de que están juntos. ¿Será en forma de foto o con otra declaración en medio de un show?

Aquí te dejamos la canción "Tus gafitas", de Karol G, para que juzgues por ti mismo:

