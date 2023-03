Restauran gradas del Complejo Deportivo José Martí en La Habana

Las gradas del icónico Complejo Deportivo José Martí, ubicado en pleno malecón habanero, están siendo sometidas a una esperada reparación.

“Hoy andando por El Vedado he tenido esta grata sorpresa: estamos rescatando algo que nunca debió llegar al deterioro que ha tenido. Yo no soy experto, pero me parece que se está haciendo un buen trabajo de restauración", escribió un internauta en el grupo de Facebook Fotos de La Habana.

Costado de las gradas por la calle G (Foto: Facebook/Fotos de La Habana)

El usuario, que acompañó la noticia de algunas imágenes, no precisó si se vislumbra que la remodelación alcanza también a otras áreas del complejo, que contaba con varias instalaciones para la práctica de diversas disciplinas deportivas.

Numerosos internautas reaccionaron con expresiones de alivio y alegría a una remodelación que algunos estiman que llega demasiado tarde. Tampoco faltan quienes cuestionan si será una reparación a conciencia o un maquillaje.

"Esperemos que sea algo más que cosmética, con la agresividad ambiental de esa zona los materiales y los ejecutores no pueden ser improvisados"; "Lo reparan y el mar lo destruye de nuevo, hace falta hacerlo nuevo y destupir y limpiar todas las alcantarillas para que no se vuelva a destruir", advirtieron dos comentaristas.

"No soy ingeniero...pero ¿las cabillas mas adentro del concreto no estarán peor que las de afuera?", cuestionó otro internauta a partir de las fotos compartidas.

"En mi criterio muy personal, ya esas gradas en las condiciones que están tan explotadas las cabillas de su encofrado no tienen solución y volverán a explotarse. Igual las piscinas, ya es demasiado tarde", observó un tercer comentarista siguiendo la misma idea.

"Lo van a poner en MLC para los clientes de los hoteles que han construido a su alrededor"; "A lo mejor será el lugar oficial de los conciertos de Buena Fe", escribieron quienes recelan del uso que las autoridades darán al lugar.

En los últimos años la ruinas del Complejo Deportivo Martí han sido de las más fotografiadas y publicadas en redes sociales, siempre puestas como ejemplo de la desidia gubernamental.

"Parque Martí, mi trampolín. Me enseñaste a saltar sin miedo, hoy mi miedo es verte así. ¿Cuántas veces me lancé a lo profundo, hoy lo profundo es el vacío que veo en ti? Fue tan bello esperar para subir mi turno, hoy sin rumbo te derrumbas ante mí. Algún día nos volveremos reunir y haré un salto libre, desde mi trampolín. Nuestros recuerdos se derrumban", se lamentaba en 2020 el rapero Yotuel Romero.

Esplendor y ruinas del Parque Martí

El Complejo Deportivo José Martí -conocido popularmente como "Parque Martí"- fue inaugurado en la década del 40 del pasado siglo. En 1960 fue remodelado por el arquitecto Octavio Buigas.

El estadio contaba con unas gradas para 3,150 espectadores, provista de una cubierta ligera en forma de bóveda.

En el Parque Martí se podían practicar disciplinas como atletismo, fútbol y béisbol, y además tenía un gimnasio para lucha y boxeo, así como un tabloncillo para jugar baloncesto. La instalación contaba además con un complejo de piscinas para natación, clavados y polo acuático.

Varias generaciones de habaneros guardan gratos recuerdos del complejo deportivo en el que hacían educación física o practicaban otrso deportes.

Luego de remodelaciones parciales que se acometieron en 1991 por la celebración en La Habana de los Juegos Panamericanos, la que era una de las más importantes instituciones deportivas de la capital fue condenada a un progresivo e indetenible deterioro.

Además del habitual abandono constructivo que aqueja a un creciente número de edificios en Cuba, en este caso se sumó la cercanía al mar, lo que contribuyó todavía más al deterioro de las instalaciones.

En octubre del 2000 un dictamen técnico de Higiene y Epidemiología determinó el cierre de la instalación ante el peligro de derrumbe de varias de sus áreas, principalmente las gradas situadas frente al terreno de atletismo.

En marzo de 2017, el periódico oficialista Granma anunciaba una inminente reparación de las gradas y de las cercas perimetrales del recinto.

“Mientras cerca de la base de las columnas que soportan las cubiertas del estadio ya se instalan las facilidades temporales para acometer su reparación por la Constructora Caribe, los Servicios Especializados de la Construcción (SECONS) asumirán la demolición de las gradas. Debajo de ese graderío renacerán la cafetería, vestidores para los atletas y baños”, indicaba Granma en un artículo que aludía a frustrados intentos de anteriores reformas.

“La restauración de las cubiertas de las gradas no se acometió porque no existían los andamios para alcanzar esa altura, por lo que la empresa constructora encargada del trabajo se retiró”, explicaban.

Aunque el medio oficialista auguraba la completa restauración de todas las instalaciones del Parque Martí para 2018, no fue así.

En 2019, con motivo del 500 aniversario de la fundación de La Habana, las autoridades alcanzaron solo a maquillar los alrededores del recinto.

Una hilera de bancos frente al mar y un muro blanco procuraba disimular el mal estado constructivo en que agonizaba el antiguo centro deportivo habanero.

"Las cubiertas emblemáticas del estadio se resisten al salitre, el viento y el paso de los años, sin rencor a ese proyecto de remodelación que nunca llegó. Aun en ruinas y con amenazas de demolición es un lugar hermoso, nostalgia para muchos capitalinos y cubanos", detalló en febrero de 2021 la locutora y presentadora televisiva Anairis González Barriga, quien recorrió a fondo el lugar.

Casi dos años después, al menos a las gradas del Complejo Deportivo Martí les ha llegado su momento de resurrección.