Matrimonio de cubanos detenido por estafa en remodelación de una cocina en Miami

Un matrimonio de cubanos de Miami fue detenido por una estafa en la remodelación de una cocina en la casa de una anciana, a la que le birlaron 10,000 dólares de sus ahorros.

Mariby Martínez Rodríguez, de 50 años, y Rodolfo Pérez Sánchez, de 51, propietarios de una compañía de remodelación de viviendas registrada como Yes Pro Services Inc., cobraban sus trabajos por adelantado y no los terminaban.

Una de sus víctimas es Eileen Haran, una veterana retirada de la Marina de 80 años y discapacitada, quien contrató los servicios de la pareja para remodelar su cocina en 2021.

Haran recibió un presupuesto de 20,000 dólares por la obra, y pagó un depósito de 10,000 como adelanto. Pero la obra no llegó a hacerse.

"A medida que pasaba el tiempo, se hizo evidente que Yes Pro Services Inc la había engañado, dejando su cocina en un estado de desorden y a ella misma en dificultades financieras", dijo el capitán Fernando Morales, portavoz del Departamento de Policía de Homestead, en un comunicado, citado por Local 10 News.

Durante estos dos años solo ha recibido "excusas o llamadas sin respuesta" mientras su cocina seguía en ruinas, añadió el oficial.

Tras interponer la denuncia por estafa continuada, detectives del Departamento de Policía de Homestead, junto con la Sección de Cumplimiento de Licencias para Contratistas del condado de Miami-Dade, realizaron una investigación conjunta que determinó que los dos cubanos no tenían licencia, y que se negaron a devolverle el dinero a la anciana.

Según el vocero Morales, la pareja, que también posee una compañía llamada Yes Roofing, "tergiversó a la víctima que eran una compañía con licencia" y la "estafó" al cogerle los 10,000 dólares y negarse a devolvérselos.

Ambos fueron arrestados el jueves 8 de junio, y acusados de dos delitos graves en tercer grado: por haber recibido dinero como contratistas y por hurto haciendo labores de contratistas, y de un delito menor en primer grado, por anunciarse falsamente como licenciados contratistas, precisa América TeVe.

Las autoridades confirmaron que la empresa Yes Pro Services Inc está registrada en una casa en el oeste de Miami-Dade, donde reside el matrimonio. La mujer se presentaba como propietaria registrada y su marido como el segundo propietario.

El capitán Fernando Morales dijo que la veterana militar tiene "la esperanza de que pueda recuperar su depósito y encontrar una compañía confiable que pueda ayudarla a completar la remodelación de su cocina y disfrutar de su jubilación".

La Policía de Homestead cree que podrían haber más afectados en este caso, e instan a cualquier persona que haya sido víctima del dúo a llamar al (305) 247-1535.