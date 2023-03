Claudia Valdés pide ayuda para su abuela en Cuba: "Está muy malita"

La actriz cubana Claudia Valdés pidió ayuda para conseguir un medicamento para su abuela Consuelo, que está muy enferma en Cuba.

Claudia compartió un mensaje en su perfil de Instagram, en el que pide con urgencia vitamina K1 o ácido tranexámico, que se utiliza para prevenir o controlar las hemorragias o problemas de coagulación.

"Mi abuela, la única que me queda está muy malita en Cuba", dijo la artista, que escribió un número de teléfono de su familia en Cuba.

Recientemente Claudia le dio una alegría inmensa a su abuela, porque después de mucho tiempo pudo viajar a Cuba y la anciana conoció finalmente a su pequeña bisnieta Lucía, hija de la actriz con Alexis Valdés.

Claudia compartió un tierno video en su cuenta de Instagram, que muestra el momento en que Consuelo pudo ver en persona por primera vez a su bisnieta de cuatro años y medio, y además besar y abrazar a su nieta después de mucho tiempo.

"¡Te debo esto y tanto abuela! Me hubiera gustado que las dos, tú y mi abuela Milagros que ahora está en el cielo, tuvieran la alegría de conocer a Lucía. No llegué a tiempo para Milagros, ¡pero al menos pude hacerte un poco más feliz a ti! Dos días de tus abrazos y tus regaños tiernos no le bastan a mi corazón. ¡Te amo, abuela! ¡Ojalá mi hija pudiera verte todos los días! Ya te extraño. Como siempre... ¡Jodida distancia!", expresó.

El pasado 24 de diciembre, Claudia lamentó la muerte de su abuela paterna en Cuba sin haber podido conocer a la pequeña Lucía.

"Cuando pasan estas cosas, es inevitable lamentar el tiempo que no estuvimos juntas, la triste realidad de vivir separados en países diferentes, pero sobre todo el lamento que más que siente mi corazón es no haber llegado a tiempo para que conocieras a mi hija, que tanto se parece a ti. En ella te veré siempre, China hermosa", dijo.

En enero del año pasado, Claudia asistió al programa El Jelengue, de Mega TV, con el humorista Boncó Quiñongo, donde recibió un cariñoso mensaje desde Cuba de sus dos abuelas.

En aquella ocasión, la artista lamentó estar tanto tiempo sin compartir con las dos ancianas, y confesó que tenía miedo de ir a Cuba por su activismo contra el régimen a través de las redes sociales.

"A veces veo cómo mucha gente se comporta en las redes sociales, sin darse cuenta de que yo me estoy privando de ir a ver a mis abuelas, y ahora veo esto, que me dice (su abuela) que tiene ganas de verme y de conocer a mi hija, y muchas veces me pregunto: ¿Vale la pena?", cuestionó.