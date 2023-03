Primeras reacciones de peloteros cubanos en Miami: "El exilio no es presión"

Peloteros cubanos llegados a Miami, donde jugarán el domingo las semifinales del V Clásico Mundial, aseguraron que no les preocupa lo que haga el público en el estadio y que su único interés es el deporte.

"El exilio cubano no me da ninguna presión, son personas que van a estar ahí como van a estar todo el público. Para mí el exilio no es ningún problema", dijo Luis Robert, jardinero central de los Chicago White Sox en las Grandes Ligas.

Los jugadores fueron entrevistados este jueves por Univisión, tras un agotador vuelo chárter de 7,500 millas desde Japón a Florida.

El lanzador Yariel Rodríguez afirmó que el equipo está muy animado.

"Esperamos que salga el resultado acá y obtener la victoria. Los muchachos están muy motivados y esperamos que sí, darle la victoria y el alegrón al pueblo de Cuba que es lo que necesita", expresó.

El también pitcher Elián Leyva señaló que se tomará todo de la mejor manera, "desde una manera positiva, donde sacarle provecho a la situación que vamos a vivir".

Por su parte, Yoan Moncada, jugador de cuadro, fue tajante al decir que no le preocupa lo que suceda fuera del terreno.

"Solamente vengo aquí a jugar pelota, no me preocupa nada de lo que pueda pasar en el estadio, yo solamente vengo a divertirme", subrayó.

Acerca de la reacción del público de Miami, el entrenador Mandy Johnson comentó que el equipo está preparado para todo, y que le da igual contra quién tenga que enfrentarse, si Venezuela o Estados Unidos.

"Espero lo que venga porque estamos preparados para todo. Nosotros vamos a darlo todo en el terreno para que ellos también disfruten", dijo al portal Pelota Cubana.

El capitán del equipo Alfredo Despaigne comentó que la selección cubana cumplió una misión importante, pues llegar a Miami era el objetivo trazado.

"Ahora solo nos queda el juego del 19 entrarle con todo, como mismo entramos en los últimos tres juegos. Y nada, la afición de Miami que nos apoye", pidió al mismo blog.

La llegada del equipo Cuba a Estados Unidos viene precedida por una convocatoria de protestas por parte del exilio, que está llamando a los residentes a acudir al estadio el domingo con carteles contrarios al régimen.

Gretell Salermo, una creadora digital, afirmó en su muro de Facebook que irá ese día a "empapelar el estadio", porque su objetivo no es que Cuba tenga dos horas de alegría, sino toda una vida de dignidad.

"Que no me vengan con el cuento de que son dos horas de felicidad para el pueblo. El pueblo no necesita dos horas de felicidad, necesita toda una vida de plenitud y felicidad y poder elegir qué juego es, con quién lo ve y dónde lo ve", detalló.

La idea es repetir lo que sucedió en 2021 en el torneo Preolímpico de las Américas, que se jugó en West Palm Beach, donde varios cubanos asistieron al juego con carteles, imágenes que la televisión cubana no pudo esconder al transmitir el partido.

En este momento existe una división de opiniones por el éxito de Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol.

Mientras unos se alegran, otros creen que el pueblo no debe conformarse con una alegría que será momentánea, que debe prevalecer el amor a la patria antes que la pelota, porque mientras algunos celebran las victorias del equipo de pelota, más de mil personas siguen presas en cárceles de la Isla por motivos políticos.