La Diosa explota contra reguetonero Yordy DK: "Para mencionarme tienes que decir Patria y Vida"

La Diosa ha vuelto a explotar en las redes, esta vez ante los cuestionamientos del reguetonero cubano Yordy DK quien sacó nuevamente a relucir el momento en que la cantante usó una camisa de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol.

La intérprete de “Me dio la gana” replicó en su Instagram un video de Papel Encara con las declaraciones del exponente del género urbano y detrás su contundente respuesta.

“Tú puedes estar en contra de tu país, tú puedes estar en contra de lo que está pasando en Cuba, eso que hizo La Diosa no me gustó para nada, en el Clásico se puso una camisa de Estados Unidos con la bandera de Estados Unidos, tú eres cubana, tú no eres del yuma, claro que eso está mal”. Se le escucha decir a Yordy DK en las imágenes.

La reacción de La Diosa no se hizo esperar y fue más que contundente: “Yo quiero saber esto qué cosa es, ahora sale el sobrino de Cándido Fabré diciendo que yo no me puedo poner la camisa de la bandera de Estados Unidos”.

“Mira este tu niño yo no me puse la bandera de Estados Unidos porque me creo americana, yo me puse la bandera de Estados Unidos porque este es el país que a mí me recibió cuando el gobierno de Cuba me llevó hasta el paradero hasta atrás. Todos los que estaban jugando ninguno me representa”, contestó la artista sin dejar margen a las dudas.

Sin embargo, su respuesta no quedó solo allí y fue aún más directa: “Tú pa´ mencionarme a mí tú tienes que decir Patria y Vida, tú tienes que decir abajo la dictadura, tú tienes que montar el bafle a todo el mundo ahí por toda la perra hambre que están pasando los cubanos, incluyéndote a ti”.

La Diosa le dejó muy claro que a ella no le gusta su actitud: “Eres un cobarde, ponte un rabito y sal y denuncia aunque sea que no tienes luz, porque el 11 de julio tú no estabas por ningún lado”.

Para cerrar su arremetida añadió: “Por eso es que tú tienes que vivir como tú vives y estar como tú estás, sin carrera, sin nada, sin na´”.

En la descripción al post la artista no dejó pasar el comentario de que, paradójicamente, Yordy DK llevaba una gorra New York.

Durante el partido entre Cuba y Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol, La Diosa fue una de las que levantó carteles exigiendo libertad para Cuba.

Ante las críticas por no llevar la bandera de Cuba dijo que Estados Unidos le devolvió la sonrisa y quienes gobiernan la isla solo la hicieron llorar.