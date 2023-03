Aplausos y críticas a Yailin por ir a su parto maquillada por una profesional: "Antes muerta que sencilla"

Yailin La Más Viral no podría estar más feliz tras haberle dado la bienvenida al mundo a su primera hija Cattleya, fruto de su relación con Anuel AA, y después de su llegada compartió las primeras fotos con la bebé en Instagram. En las imágenes, que rápidamente se viralizaron, no podemos ver la cara de la niña, pero sí a los orgullosos papás mirándola con ternura.

Y precisamente hay un detalle en el rostro de la cantante dominicana de 20 años que no ha pasado desapercibido, y es que estaba maquillada para recibir a su hija; lo que su propia maquilladora confirmó en las redes sociales.

"Antes muerta que sencilla, así mismo gente un makeup no makeup para el parto de Yailin", comentó la profesional Mich Makeup en su cuenta de Instagram junto a las fotos que había subido previamente la nueva mamá.

Al parecer, la intérprete de "Si tú me busca" optó por un maquillaje natural para darle la bienvenida al mundo a su pequeña. "Muchísimas felicidades por la llegada de Cattleya, tan hermosa y llena de vida. Dios bendiga ", agregó la maquilladora.

Sin embargo, el hecho de que la joven fuese maquillada para el parto no ha estado exento de polémica y las redes se dividen entre los que aplaudieron su decisión y los que la criticaron; división de opiniones que podemos encontrar en el propio post de la maquilladora profesional.

"Si uno usa maquillaje para una cita normal, imagínate para una cita con el amor de tu vida. Hasta yo me puse bella", "La gente si habla disparate, ¿cuál es el problema que se maquillara?", "Ni para una ocasión tan linda dejó de maquillarse", "Las que critican son todas unas envidiosas" , "En mis partos lo que me importaba era que mis hijos nacieran bien, creo que el maquillaje es demasiado", "La entiendo, no es fácil ser ella sin maquillaje" o "A mí me parece innecesario maquillarse para el parto", son algunos de los comentarios que se leen.

Y tú, ¿qué opinas?

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.