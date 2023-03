Feria del Libro en Holguín vende libro ilustrado por Luis Manuel Otero

La XXXI edición de la Feria del Libro en Holguín comenzó esta semana y se vendió un libro ilustrado por el artista independiente y preso político Luis Manuel Otero Alcántara.

"'Óxido' es un libro editado en 2017 por la editorial Letras Cubanas, perteneciente al Instituto Cubano del Libro. Instituto que pertenece al Ministerio de Cultura de Cuba . El mismo que ha intentado hacer ver que un activista como Luis Manuel Otero Alcántara es cualquier cosa menos artista", escribió en Facebook el cineasta Manuel Alejandro Rodríguez Yong.

El poeta Ghabriel Pérez celebró la oportunidad de adquirir un ejemplar que para muchos ya estaba agotado en Cuba, y mostró su asombro al poder adquirirlo.

"Viva el arte libre. Que termine esta gran cárcel. Que Dios ampare a Cuba", acotó.

El autor de "Óxido" también mostró su alegría al saber que aún se comercializan algunos ejemplares de ese texto, aún cuando en su momento la versión oficial aseveró que no existían.

"No sabes cuánto me alegra saber que ese libro corrosivo 'Óxido' esté en las manos de los amigos que quiero tanto, los abrazo a los dos y espero muy pronto volver a tomarnos un café juntos", comentó.

Palao, exiliado en Ecuador desde hace varios años, contó en 2021 cómo eligió a Otero Alcántara para que una de sus esculturas formara parte del proyecto literario.

"Desde que te conozco siempre has estado cerca de mí, incluso al principio cuando solo éramos unos extraños que nos saludamos con una tímida sonrisa, por Prado, o por alguna calle de Centro Habana; nadie nos presentó, tú te acercaste y me saludaste y desde ese instante no he querido que estés lejos", rememoró.

Ilustrar con un artista independiente contestatario un libro editado por una entidad estatal tuvo su precio y el autor decidió pagarlo, y por eso asegura que se "agotó" rápidamente su existencia de las librerías.

"El libro será convertido en pulpa, era de espera que quisieran silenciarte, silenciarme. El libro está justo en esa franja dolorosa y real que nos une, tú en la cárcel injustamente, yo en el exilio, y el libro a la espera, o ya convertido en pulpa. Te abrazo siempre Luis y espero muy pronto verte reír, reírnos", acotó.

Yanier Palao (Holguín, 1981). Escritor y artista visual, es autor también de los libros: "Sombras del solo" (2005); "Peces en bolsas de nylon" (2008); "Música de fondo" (2010); "Vaciado" (2011); "A la intemperie" (2011), y "Esteros" (2013). También se ha dedicado a la restauración.

"Sus manos han acariciado más la piedra de cantería, el yeso, la pintura mural, las rejas de hierro, que la piel humana", reseñó la revista digital Alas Tensas.