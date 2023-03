Un fallecido y un herido tras tiroteo en Miami Beach

La policía de Miami Beach detuvo a un hombre y recuperó cuatro armas de fuego luego de un tiroteo que causó la muerte de una persona en Ocean Drive y dejó a otra en estado crítico el viernes por la noche.

El hecho ocurrió sobre las 10:41 p.m. del viernes, cuando los oficiales escucharon el sonido de varios disparos cerca de 7 Street y Ocean Drive, informó el Departamento de Policía de Miami Beach en Twitter.

Al llegar al lugar los agentes encontraron a dos hombres con heridas de bala que fueron transportados a la Unidad de Traumatismos Ryder del Jackson Memorial Hospital, donde uno fue declarado muerto.

El otro se encontraba en estado crítico, señaló el reporte de los agentes; pero una información del diario Local 10 señala que fue "dado de alta de ese hospital".

En una actualización este sábado la policía de Miami Beach informó que tiene a un hombre bajo custodia, que está cooperando plenamente con la investigación, y pudo recuperar cuatro armas de fuego de la escena.

Las autoridades confirmaron que se trató de un hecho aislado; y que "las identidades de todas las partes no pueden ser reveladas mientras la investigación esté en curso".

Afirmó que la dotación de personal del Departamento de Policía de Miami Beach se mantiene mejorada y complementada con la asistencia de las agencias policiales vecinas durante las vacaciones de primaveras "spring break", las cuales en las últimas celebraciones se han convertido en una pesadilla para los moradores de la ciudad floridana.

Videos filmados por testigos mostraron el momento en que la víctima mortal cae al suelo y en menos de un minuto los agentes del orden comienzan a aplicarle la reanimación cardiopulmonar.

El pasado año el aumento de la violencia durante el spring break obligó a las autoridades de Miami Beach a declarar "estado de emergencia" e imponer "toque de queda". En un solo fin de semana los disturbios ocurridos dejaron un saldo de cinco heridos de bala.

"No pedimos Spring Break y no las queremos", dijo en conferencia de prensa el alcalde de la ciudad, Dan Gelber, y señaló que, aún cuando no desean que estas actividades vacacionales se desarrollen en Miami Beach, la gente sigue llegando y no tienen como impedirlo.