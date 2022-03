Miami Beach declara estado de emergencia y toque de queda por el Spring Break

Las autoridades de Miami Beach declararon este lunes el estado de emergencia e impusieron toque de queda a partir del jueves y hasta el domingo próximo, debido a los disturbios ocurridos el fin de semana, que dejaron un saldo de cinco heridos de bala durante las vacaciones de primavera (Spring Break) de este año.

"No pedimos Spring Break y no las queremos", dijo en conferencia de prensa el alcalde de la ciudad, Dan Gelber, y señaló que, aún cuando no desean que estas actividades vacacionales se desarrollen en Miami Beach, la gente sigue llegando y no tienen como impedirlo.

Según la administradora de la ciudad, Alina T. Hudak, el toque de queda se extenderá desde el jueves 24 de marzo a las 12:01 a.m. hasta las 6 a.m. del lunes 28 de marzo, y se centrará en South Beach, considerada la zona más problemática.

La funcionaria explicó que solo tiene el poder de establecer un toque de queda para este fin de semana, pero la Comisión de la Ciudad se reunirá el martes para tratar este tema, y dijo estar casi segura de que acordará mantener la restricción para el fin de semana siguiente.

El jefe de la policía local, Richard Clements, dijo que en las últimas cuatro semanas los agentes del orden han decomisado más de un centenar de armas de fuego, la mayoría de ellas durante este fin de semana.

En la madrugada del domingo tres personas tuvieron que ser trasladadas al hospital por heridas de bala durante un tiroteo en Ocean Drive, mientras que el lunes por la mañana también dos mujeres fueron baleadas en otro disturbio en la misma zona, según informó el Departamento de Policía de Miami Beach.

Las autoridades confirmaron que cuatro efectivos de la policía resultaron heridos en estos días. “Los oficiales están AGOTADOS. La fiesta tiene que terminar. Los funcionarios de la ciudad deben tomar medidas inmediatas y firmes para garantizar la seguridad de los funcionarios y residentes”, señaló un tweet de la Orden Fraternal de la Policía de Miami Beach William Nichols, a propósito de estos incidentes.

Se anunció en la rueda de prensa que un concierto patrocinado por la ciudad de Miami Beach, con la actuación de la cantante de Broadway Bernadette Peters, será reprogramado, como una de las medidas para contrarrestar los desórdenes.

Con anterioridad, las autoridades locales habían acordado aumentar la presencia policial en las zonas más concurridas y se prohibió la venta de bebidas alcohólicas en Miami Beach, desde el 7 hasta el 21 de marzo, y el consumo de estas en playas públicas a cualquier hora.

El pasado año, aún en medio de las restricciones por la pandemia de COVID-19, los días de Spring Break trajeron una ola de violencia, disturbios, peleas y aglomeraciones que obligó a las autoridades a decretar también el estado de emergencia y el toque de queda.

En solo un fin de semana, alrededor de 150 personas fueron arrestadas en Miami Beach, cuando una multitud de jóvenes y vacacionistas tomó la ciudad, ignorando las medidas sanitarias que prevalecían en ese momento.