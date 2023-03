Cubanos asombrados por venta de un lanzacohetes en La Habana

Un cubano mostró en sus redes la fotografía de un lanzacohetes que se vendía en una calle de La Habana, que despertó el asombro de los internautas.

El usuario identificado como Cubanolibre48 publicó en su cuenta de Twitter una imagen del arma portátil, que posiblemente encontró en alguna candonga y que se vendía por 1,000 pesos.

"A los que en días pasados no creyeron la venta del lanzacohetes en Centro Habana, y viendo que ya se vendió, ¡aquí les dejo la foto!", dijo.

Cubanolibre48 había comentado el lunes pasado sobre la venta del lanzacohetes, y en ese momento no quiso publicar la foto para no causar problemas al vendedor.

Pero ante la incredulidad y dudas de los internautas, decidió compartir la imagen en la que se ve el artefacto en el suelo, junto a unos libros viejos y un escobillón.

"Los vendedores de tarecos y cosas usadas siempre tienen buenas ofertas. Hoy, por ejemplo, en algún lugar de Centro Habana vendían un lanzacohetes, presumiblemente un RPG-7, sin munición ¡en 1000 pesitos!", describió entonces.

Algunos foristas comentaron haberse quedado sin palabras al ver la foto.

"Le pasé por el lado hace más menos cuatro días y no lo podía creer, de hecho, pensé que era de juguete. Deben haberlo vendido en una ganga", afirmó Old Blood and Guts.

Aunque se desconoce la procedencia del arma, usuarios comentaron que podría tratarse de un lanzacohetes americano de los que se usaban en la Segunda Guerra Mundial.

"Compadre, ese es de los que tenían Fidel y el Che para lanzarle a los americanos. De los años de la II Guerra Mundial", señaló Montelongo Cánovas.

Otros advirtieron que de nada vale un arma así si no tiene el cohete.

"Si no tienes munición solo te sirve de adorno. Además tiene toda la pinta de un modelo de la Segunda Guerra Mundial. Ya no existen proyectiles, mucho menos refacciones", aseguró Ares I.

"Con eso partimos Villa Marista al medio", bromeó PedroAnDante21.