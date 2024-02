Gobierno cubano vende carros defectuosos por decenas de miles de dólares

El gobierno cubano tiene a la venta, para personas naturales y mipymes, lotes de carros viejos que comercializa a precios elevados, por decenas de miles de dólares.

Un video, compartido por el perfil de TikTok Cocosos, se ha hecho viral en las redes sociales mostrando cómo el régimen tiene a la venta un Toyota de gasolina, viejo, con problemas de pintura en la carrocería, por 30,000 dólares para personas naturales y $13,000 para quien desee adquirirlo a través de una mipyme.

Una usuaria buscaba un vehículo, pero no lograba decidirse porque todos tenían un desperfecto diferente. Uno presentaba problemas en la carrocería, otro tenía dañado el sistema de reconocimiento de la llave, un tercero tenía rota la correa de distribución, bujías defectuosas, etc. Los precios no eran nada económicos.

La mayoría de estos automóviles tienen miles de kilómetros recorridos. El gobierno los compra y los explota en la renta al turismo. Una vez que comienzan a presentar problemas técnicos, los retiran y los ponen a la venta para la población, por altísimos precios.

Tras la pandemia, el gobierno cubano puso a la venta un listado de carros en Moneda Libre Convertible (MCL). Algunos vehículos los estaba ofertando a cuatro veces el valor que tienen en el mercado internacional, nuevos.

Por lo general se ocupa de estas ventas la Corporación Cimex.SA. Una de las agencias que se dedica a la comercialización de estos vehículos viejos en La Habana, se encuentra en el municipio Playa.

Desde 2023 los llamados "nuevos actores económicos" del régimen están importando carros desde Estados Unidos.

El mercado de las mipymes que importan carros, son los "emprendedores" cubanos. Ya hay en la isla quienes exhiben modelos modernos de Audi, Toyota, Mercedes Benz y otras conocidas marcas.