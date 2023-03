Documental “El Matadero” del cubano Fernando Fraguela gana Festival de Cine de Málaga

El joven cineasta cubano Fernando Fraguela Fosado ganó la Biznaga de Plata a Mejor Documental en el Festival de Cine de Málaga con "El Matadero" (2021), que aborda la cría de cerdos en El Calero, un barrio de la ciudad Pinar del Río donde los vecinos luchan por sobrevivir.

Fraguela ha dicho en declaraciones a la prensa que no esperaba que la película se pudiera entender bien fuera de Cuba, motivo por el cual le ha sorprendido la excelente acogida de la crítica española.

Fraguela, quien ahora está radicado en España, ha indicado que espera que el reconocimiento sirva para ayudar a los cineastas cubanos que residen en la nación ibérica.

La proyección de El Matadero no pasó inadvertida en el Festival de Málaga, donde suplementos culturales españoles como "El Cultural", lo calificaron como una de las mejores películas de la sesión inaugural del evento.

"'El matadero' es una película autorreferencial por sobre todas las cosas. No fue mi intención inicial, aunque siempre fui un personaje de la película, originalmente se iba a centrar mas en la historia de mi amigo Dusniel, quien criaba cerdos para costear una salida ilegal del país, finalmente logra escapar de Cuba y perdí la posibilidad de filmarlo, entonces mi personaje gana espacio y peso en la película, mientras el suyo tuve que rememorarlo a través de los vecinos y la familia que dejo atrás", dijo Fraguela en entrevista con CiberCuba hace algunos meses.

Graduado en 2018 en Dirección de Cine en la Universidad de las Artes y en 2019 del semestre de Documentary Video Production in Havana, por la NYU Tisch School of the Arts, el cineasta de 32 años acumula una breve pero interesante carrera en el mundo del cine documental.

Fue junto a José Luis Aparicio director del documental "Sueños al pairo", cuya censura por parte del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) provocó un boicot de cineastas cubanos a la Muestra Joven ICAIC que dio al traste con el evento estatal

En 2022 produjo otras dos obras, "Mujeres que sueñan un país" (2020), estrenado el pasado 10 de diciembre en Madrid como parte del Foro Intemperie 1; y "Existen: Resistencia del Arte Urbano en Cuba", en coautoría con el grafitero cubano Yulier P.