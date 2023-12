El caso Padilla preseleccionado entre aspirantes a Mejor Película Documental para los Oscar

El caso Padilla, del cubano Pavel Giroud, fue preseleccionada para los Premios Oscar en la categoría de mejor largometraje documental.

La obra, que ahonda en uno de los episodios más oscuros del régimen cubano a inicios de los años70, figura en el listado de 167 largometrajes documentales que los académicos someterán a análisis con vistas a escoger 15 semifinalistas, de los que luego saldrán los cinco nominados.

La noticia la dio a conocer el propio cineasta cubano en sus redes, donde decenas de seguidores del director -muchos de ellos artistas- felicitaron a Giroud y afirmaron que figurar en ese listado es un logro inmenso para una producción documental que ya ha recibido otros premios.

En abril, El caso Padilla ganó el Premio Platino de Cine Iberoamericano 2023 en la categoría Mejor película documental.

"Es la historia de un poeta que fue llevado a la cárcel en el año 71 a causa de su obra contestataria y luego fue obligado a retractarse públicamente", dijo Giroud en la recepción del Premio Platino en el Palacio Municipal de IFEMA, en Madrid.

"Lo peor de eso es que más de medio siglo después continúa ocurriendo lo mismo en mi país", añadió el realizador en la entrega del galardón.

"Por eso yo, a todos los que votaron por nuestra película, les quiero agradecer a nombre de todos los cubanos que estamos hartos de que nuestro país sea un parque temático de una ideología o de una utopía y de que el dolor de los cubanos no tenga el mismo dolor de otras naciones que han padecido", concluyó entonces.

La obra devela fragmentos de las grabaciones originales de la famosa autoinculpación del poeta cubano Heberto Padilla, ocultas en Cuba durante más de 50 años.

Se construye, exclusivamente, con imágenes y sonidos de archivo -entrevistas, testimonios, cartas, fotografías y audios- pero guarda connotación especial por haber trabajado con las casi cuatro horas autoincriminatorias en las que el poeta cubano Heberto Padilla(1932-2000) se inmoló públicamente en la noche del 27 de abril de 1971.

El caso Padilla es el quinto largometraje -cuarto en solitario- del cineasta cubano radicado en España. La propuesta muestra notables diferencias con su obra anterior: La edad de la peseta (2006), El acompañante (2015), y el documental musical Betancort Playing Lecuona(2015), que codirigió con Juan Manuel Villar.

En su ardua carrera hacia el premio Oscar, el documental de Pavel Giroud deberá enfrentarse a títulos como American Symphony, 20 Days in Mariupol, Still: A Michael J. Película de Fox, The Eternal Memory, Four Daughters, Going to Mars: The Nikki Giovanni Project y Kokomo City, entre otras.