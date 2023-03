Futbolista cubano Marcel Hernández renuncia a la Selección Nacional: “No comemos bien”

El futbolista cubano Marcel Hernández, quien milita en el fútbol de Costa Rica, decidió renunciar por el momento a la selección de la isla debido a las malas condiciones que padecen los futbolistas en las convocatorias.

“Si vamos a ir a representar a la selección, que siempre lo he hecho de buena manera, debe ser en buenas condiciones, porque el regreso después cuesta mucho. Nosotros no comemos bien y no tenemos buenos hospedajes”, explicó el delantero, en declaraciones recogidas por el canal costarricense FUTV.

Hernández no está convocado para los partidos del próximo jueves y domingo donde Cuba enfrentará a Barbados y Guadalupe en fechas correspondientes a la CONCACAF Nations League. No obstante, el futbolista no cierra completamente el capítulo de la selección.

“No es el momento todavía, hay muchas cosas que cambiar en Cuba. Ellos están dando pasos, pero no alcanzan y hay que darle un poco más de comodidades al jugador. Ustedes ven lo que sucede con Costa Rica y las comodidades que tienen, pero eso no pasa en Cuba, se sufre mucho”, abundó.

Hernández se había molestado con la prensa deportiva tica por versiones que se había difundido sobre su ausencia en esta jornada FIFA.

“Por esto digo que primero hay que preguntar qué pasa y por qué hay jugadores que no quieren ir a la Selección. La decisión por no ir a la selección por el momento es de Marcel. Cuando cambien las cosas, que tengamos buenas condiciones para representar bien al país, voy a ir”, dijo.

En abril de 2022, Hernández se convirtió en el máximo goleador extranjero del fútbol costarricense a nivel de clubes, superando al eslovaco Josef Miso.

A principios de marzo de 2021, Cuba convocó, por primera vez, a futbolistas que juegan en ligas extranjeras para participar en los partidos de las eliminatorias mundialistas con vistas a Catar-2022.