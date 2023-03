Nolan Arenado: “Sin el sacrificio de mis abuelos cubanos no sería el jugador que soy”

El cubanoamericano Nolan Arenado, tercera base de la selección de EE.UU., valoró su herencia cubana en la previa de las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol, en que su equipo terminó vapuleando a los de la isla.

“Para ser honesto son muchas emociones. Tuvimos una larga conversación. Estoy ilusionado de jugar contra Cuba. Sé que si no fuera por los sacrificios de mis abuelos para llegar aquí para mis padres, no sé si sería el jugador que soy hoy”, dijo el ganador de 10 Guantes de Oro, de padres y abuelos cubanos, a una pregunta del periodista Jorge Ebro de El Nuevo Herald.

“Son muchos sentimientos. Respeto a los jugadores, pero tenemos un trabajo que hacer’’, agregó sobre el juego de este domingo.

El abuelo de Arenado fue preso político en la Cuba castrista antes de exiliarse, mientras que su padre, Fernando, emigró a España con seis años en la década del 60, para luego reunirse con su familia en EE.UU.

Arenado confesó que tuvo una larga conversación con su padre -quien le pidió defendiera los colores del equipo USA en el Clásico 2017-, sobre el enfrentamiento contra los cubanos. Su familia ha intentado mantener el legado y las tradiciones de la isla.

“Le he preguntado a la gente sobre el tema. Le he preguntado a jugadores cubanos, expeloteros cubanos acerca de su opinión. Voy a mantener la mía en privado. Creo que todos estamos orgullosos de representar a nuestro país. Así como yo estoy orgulloso de representar a Estados Unidos. Entiendo por qué lo hacen. Allá tienen más problemas, pero no creo que me corresponda a mí hablar de eso’’, comentó Arenado, quien no lo pensó dos veces a la hora de volver a jugar por el equipo de EE.UU.

En noviembre de 2016, Arenado viajó a Cuba con su familia para explorar sus raíces cubanas.

“Uno siente que está viviendo en los años 1950 (...) Aquí (EE.UU.) uno entra en stress si nuestros iPhones no funcionan, o nos obsesionamos con tener las últimas zapatillas deportivas, pero esas personas no tienen nada en comparación con nosotros. Estados Unidos es el mejor país del mundo, pero el pueblo cubano es un pueblo grande”, comentó en aquella ocasión quien es en la actualidad una de las grandes estrellas de la Gran Carpa.

Según sus palabras, el viaje a Cuba le cambió la vida, y los cubanos “son gente hermosa y muy cálidos”.

En las fotos del viaje pudo verse a Arenado jugando pelota en la calle y en un estadio en malas condiciones, e incluso bañándose en un río.

Este domingo, el campeón vigente del Clásico Mundial, Estados Unidos, sacó su boleto para la final en un partido donde superó a Cuba de principio a fin (14x2).

Arenado impulsó una y anotó dos antes de dejar el juego por un pelotazo que parece no tendrá consecuencias para su participación en el inicio de la temporada de MLB.

Luego del juego, Arenado aprovechó para sacarse una foto con el capitán del equipo cubano Alfredo Despaigne, según reportes de la prensa oficialista.